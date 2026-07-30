UGP odgovorio premijeru: Pomoć gospodarstvu nije dar Vlade, nego obveza države koju svi plaćamo

Lucija Ocko/PIXSELL

Udruga Glas poduzetnika odbacila je tvrdnju predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da poduzetnici šute kada Vlada ograničava cijene energenata, a javljaju se samo kada trebaju platiti više. "Poduzetnici dobro znaju koliko su energetske intervencije bile važne. No taj novac nije došao iz džepa Vlade, nego iz poreza i doprinosa građana, obrtnika i poduzetnika. Zahvalni smo na mjerama koje su pomogle očuvanju gospodarstva u vrijeme velikih kriza. Upravo zato danas očekujemo isti pristup dijalogu i argumentima kada upozoravamo na posljedice novih poreznih opterećenja", navode u priopćenju.

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"Ako povećanje poreza i davanja nije dodatno opterećenje, onda nije jasno što jest.

Vlada nije dobrotvorna organizacija. Ona upravlja novcem ljudi koji rade, zapošljavaju i pune proračun. Kada subvencionira energente, ne pomaže samo poduzetnicima, nego štiti radna mjesta, proizvodnju, potrošnju i vlastite porezne prihode.

Premijer govori o rastu zaposlenosti i broja paušalnih obrtnika. Upravo taj rast pokazuje da su ljudi spremni preuzeti rizik i sami stvarati posao. Neprihvatljivo je sada velik dio njih prikazivati kao one koji koriste rupe u sustavu. UGP podržava borbu protiv prikrivenog zapošljavanja. Porezna uprava ima ovlasti utvrditi i sankcionirati zloupotrebe. No pojedinačni slučajevi ne mogu biti opravdanje za povećanje opterećenja cijeloj skupini paušalnih obrtnika.

Jednako je neprihvatljivo povećanje poreza po turističkom krevetu nazivati simboličnim. Povećanje sa 100 na 150 eura iznosi 50 posto, a sa 70 na 100 eura više od 40 posto. To nije simbolično obiteljima koje uz to plaćaju turističku pristojbu, porez na nekretnine, članarinu, energente, održavanje i provizije platformi. Za nekoga je to možda mali iznos. Za obitelj koja posluje 45 ili 60 dana godišnje nije.

Posebno je apsurdno da se u isti porezni razred stavljaju Dubrovnik i mala mjesta bez kanalizacije, ambulante, vodovoda, šetnice ili redovitih prometnih veza. Ljudi u takvim mjestima imaju sezonu od 45 do 60 dana, niže cijene i veće troškove, a država ih oporezuje kao da posluju u najrazvijenijim turističkim središtima.

"Najava jesenskog prosvjeda nije politikantstvo"

UGP ponovno pita: što građani i poduzetnici dobivaju za državu čiji su troškovi gotovo udvostručeni? Jesu li javne službe dvostruko učinkovitije? Jesu li dozvole brže, pravosuđe bolje, administracija jednostavnija, zdravstvo dostupnije? Poduzetnici za svako kašnjenje odgovaraju kaznama, dok institucije za vlastita kašnjenja uglavnom ne odgovaraju nikome.

Najava jesenskog prosvjeda nije politikantstvo. To je odgovor na politiku u kojoj se porezi povećavaju jednoj skupini po jednoj, uz poruku da se ostali ne trebaju buniti jer ih se promjena trenutačno ne tiče. Danas su na redu paušalni obrtnici i mali iznajmljivači. Sutra će biti netko drugi.

UGP ostaje otvoren za razgovor, ali traži ozbiljne analize, razmjernost, stabilna pravila i jasne odgovore o tome kako država troši novac. Ne bude li stvarnog dijaloga, nastavit ćemo s pripremama za jesenski prosvjed.

Država postoji zbog građana, a ne građani zbog države. Ljudi koji svojim radom pune proračun imaju pravo očekivati poštovanje, predvidiva pravila i odluke utemeljene na analizama, a ne na pretpostavci da će uvijek moći platiti još", naveli su.