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ČETIRI KANADERA U AKCIJI

FOTO, VIDEO / Požar na Braču izvan kontrole, štiti se samostan u pustinji Blaca i ribogojilište kod Milne

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Hina
|
12. ruj. 2026. 10:02
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PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Požar na Braču i dalje je aktivan, nije stavljen pod nadzor, na terenu je 190 vatrogasaca, a procjenjuje se da je opožareno oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume te je tijekom noći bilo ugroženo i nekoliko objekata, izvijestile su u subotu ujutro vatrogasne službe.

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"Stigla nam je pomoć vatrogasca iz županija Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske tako da je sad na terenu 190 vatrogasca koji gase vatru na području oko ribogojilišta kod Milne", rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom središtu Brača. Dodali su kako su u gašenju požara uključena i tri kanadera.

Vatrena stihija na Braču

PIXSELL
PIXSELL
PIXSELL
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Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan kazao je kako se vatra kreće u smjeru zapada i jugozapada prema području općine Milna.

"Tu smo tijekom noći imali nekoliko ugroženih objekata koje su vatrogasci uspješno obranili", rekao je Martinić Hini.

Vjetar mijenja smjer i raznosi vatru

Dodao je kako su vatrogasci angažirani i na zaštiti samostana u pustinji Blaca.

Hrvatska vatrogasna zajednica je izvijestila kako su tijekom protekle noći  na požarištu bila 134 vatrogasca s 36 vozila.

Požar je izbio u četvrtak kasno navečer, a cijelo vrijeme gašenje otežava vjetar koji mijenja smjer te tako raznosi vatru.

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