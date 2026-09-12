ČETIRI KANADERA U AKCIJI
FOTO, VIDEO / Požar na Braču izvan kontrole, štiti se samostan u pustinji Blaca i ribogojilište kod Milne
Požar na Braču i dalje je aktivan, nije stavljen pod nadzor, na terenu je 190 vatrogasaca, a procjenjuje se da je opožareno oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume te je tijekom noći bilo ugroženo i nekoliko objekata, izvijestile su u subotu ujutro vatrogasne službe.
"Stigla nam je pomoć vatrogasca iz županija Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske tako da je sad na terenu 190 vatrogasca koji gase vatru na području oko ribogojilišta kod Milne", rekli su Hini u Vatrogasnom operativnom središtu Brača. Dodali su kako su u gašenju požara uključena i tri kanadera.
Vatrena stihija na Braču
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan kazao je kako se vatra kreće u smjeru zapada i jugozapada prema području općine Milna.
"Tu smo tijekom noći imali nekoliko ugroženih objekata koje su vatrogasci uspješno obranili", rekao je Martinić Hini.
Vjetar mijenja smjer i raznosi vatru
Dodao je kako su vatrogasci angažirani i na zaštiti samostana u pustinji Blaca.
Hrvatska vatrogasna zajednica je izvijestila kako su tijekom protekle noći na požarištu bila 134 vatrogasca s 36 vozila.
Požar je izbio u četvrtak kasno navečer, a cijelo vrijeme gašenje otežava vjetar koji mijenja smjer te tako raznosi vatru.
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