VIDEO / Velika borba s vatrom na Braču: Kanaderi krenuli u akciju, stižu dodatne vatrogasne snage

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Veliki požar na Braču i dalje nije stavljen pod kontrolu, a gust dim i jutros se nadvija nad otokom. Kanaderi su krenuli prema požarištu kako bi pomogli vatrogascima koji se s vatrenom stihijom bore od srijede navečer

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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naredio je angažiranje dodatnih intervencijskih vatrogasnih postrojbi iz Dubrovnika i Šibenika te izvanrednu dislokaciju vatrogasaca iz Zadarske i Šibensko-kninske županije na požarište na Braču.

Naređene su i izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Te će snage biti smještene u Vatrogasnom centru za edukaciju i tehnološki razvoj u Vučevici, odakle će se prema potrebi raspoređivati na požarišta.

Velika borba s požarom između Ložišća i Bobovišća trajala je cijelu noć. Razmjeri požara su veliki, a prema prvim procjenama vatrogasaca vatra je zahvatila oko 1500 hektara površine, javlja Dalmacija danas.

Dojava o požaru otvorenog prostora zaprimljena je 10. rujna u 23.12 sati, nakon čega je pokrenuta opsežna vatrogasna intervencija.

Šest protupožarnih zrakoplova gasilo iz zraka

Broj angažiranih vatrogasnih snaga tijekom četvrtka postupno je rastao. Prema podacima objavljenima u 14.30 sati, na požarištu je bilo 87 vatrogasaca s 26 vozila.

U intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-ova Supetar, Bol, Milna, Pučišća i Selca, kao i dodatne snage koje su na Brač stigle s kopna.

U gašenju iz zraka sudjelovala su četiri kanadera i dva Air Tractora.

Prema procjeni objavljenoj u 16 sati, požar je do tada zahvatio oko 1500 hektara površine.

Tijekom noći na terenu 134 vatrogasca

Borba s vatrom nastavila se tijekom cijele noći, nakon što su protupožarni zrakoplovi završili s dnevnim djelovanjem. Na terenu su ostali vatrogasci Operativnog područja Brač te snage pristigle s kopna.

Tijekom noći požar su gasila ukupno 134 vatrogasca s 36 vozila.

Nova pojačanja počela su pristizati već u ranim jutarnjim satima. Oko 6 sati na Brač su stigla još 52 vatrogasca sa 17 vozila iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Uz dodatne snage i ponovno uključivanje protupožarnih zrakoplova, tijekom jutra nastavlja se intenzivna borba s velikim požarom na Braču.