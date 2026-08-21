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PROMETNE NEVOLJE

Zapalio se kamper na A1, prema Zagrebu kolona dulja od 10 kilometara

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N1 Info
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21. kol. 2026. 15:02
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N1

Na autocesti A1 u petak poslijepodne zapalio se kamper, zbog čega se u smjeru Zagreba stvorila velika kolona

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Vozilo se zapalilo na dionici između Bosiljeva i Vukove Gorice, a prema informacijama s terena kolona je narasla na više od deset kilometara.

Hrvatski autoklub izvijestio je da se na tom dijelu A1 prema Zagrebu vozi otežano.

Vozačima se savjetuju dodatni oprez i strpljenje te održavanje sigurnosnog razmaka zbog zastoja i pojačane gustoće prometa.

Na fotografijama s mjesta događaja, koje je objavio Jutarnji list, vidi se potpuno izgorjeli kamper uz autocestu. Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku požara.

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Teme
a1 kolone prometna nesreća zapaljeni automobil

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