PROMETNE NEVOLJE
Zapalio se kamper na A1, prema Zagrebu kolona dulja od 10 kilometara
Na autocesti A1 u petak poslijepodne zapalio se kamper, zbog čega se u smjeru Zagreba stvorila velika kolona
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Vozilo se zapalilo na dionici između Bosiljeva i Vukove Gorice, a prema informacijama s terena kolona je narasla na više od deset kilometara.
Hrvatski autoklub izvijestio je da se na tom dijelu A1 prema Zagrebu vozi otežano.
Vozačima se savjetuju dodatni oprez i strpljenje te održavanje sigurnosnog razmaka zbog zastoja i pojačane gustoće prometa.
Na fotografijama s mjesta događaja, koje je objavio Jutarnji list, vidi se potpuno izgorjeli kamper uz autocestu. Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku požara.
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