POŽAR U VELIKOJ
Zapalio se putnički vlak na postaji, vatrogasci na terenu
N1 Info
09. ožu. 2026. 10:29
0komentara
U općini Velika u Požeško-slavonskoj županiji u ponedjeljak ujutro izbio je požar vlaka koji se nalazio na željezničkoj postaji.
Vlak je stajao na kolosijeku, a u njemu, srećom, nije bilo ljudi.
Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, izvijestila je policija.
Portal Požega javlja da vatrogasci ulažu sve napore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili širenje.
Uzrok nesreće još nije poznat, a bit će utvrđen po završetku očevida.
N1 Komentar
|
prije 15 min.
