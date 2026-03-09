Zapalio se putnički vlak na postaji, vatrogasci na terenu

JVP Požega

U općini Velika u Požeško-slavonskoj županiji u ponedjeljak ujutro izbio je požar vlaka koji se nalazio na željezničkoj postaji.

Podijeli

Oglas

Vlak je stajao na kolosijeku, a u njemu, srećom, nije bilo ljudi.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci, izvijestila je policija.

Portal Požega javlja da vatrogasci ulažu sve napore kako bi požar stavili pod kontrolu i spriječili širenje.

Uzrok nesreće još nije poznat, a bit će utvrđen po završetku očevida.