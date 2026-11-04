VETERINARI NA TERENU
Zbog prometne nesreće sa životinjama zatvorena autocesta A6 između Kikovice i Oštrovice
Promet autocestom A6 Rijeka – Zagreb u potpunosti je obustavljen u oba smjera između čvorova Kikovica i Oštrovica zbog prometne nesreće u kojoj su sudjelovale životinje.
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Nesreća se dogodila na 64. kilometru autoceste, na području na kojem se izvode radovi.
Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da su u nesreći sudjelovale životinje te da je na teren izašla veterinarska inspekcija.
Dok traje obustava prometa, vozači se preusmjeravaju na obilazni pravac starom cestom kroz Gorski kotar, odnosno državnom cestom DC3.
Zasad nisu poznate dodatne okolnosti nesreće ni informacije o eventualno ozlijeđenim osobama, javlja Novi list.
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