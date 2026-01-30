Grlić Radman: Dijelimo zajedničku odgovornost s Italijom za stabilnost našeg susjedstva

Hrvatska i Italija dijele odgovornost za stabilnost zajedničkog susjedstva, poručio je u petak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na društvenoj platformi X nakon sastanka s talijanskim kolegom Antoniom Tajanijem u Zagrebu.
Oglas
"Hrvatska i Italija dijele snažno savezništvo unutar EU-a i NATO-a te zajedničku odgovornost za stabilnost našeg susjedstva", napisao je Grlić Radman na X-u.
Ministri su razgovarali o daljnjem jačanju strateškog partnerstva dviju zemalja, pitanjima manjina, europskoj sigurnosti i gospodarskoj suradnji, dodao je hrvatski šef diplomacije.
Naglasio je da je Tajaniju posebno istaknuo važnost zajedničke koordinacije kada je riječ o pitanjima vezanim za Jadransko more te da je pozdravio uspostavu isključivih gospodarskih pojaseva.
"Time smo potvrdili zajedničku predanost očuvanju mora i razvoju održivog plavog gospodarstva", istaknuo je Grlić Radman, koji se s Tajanijem sastao na marginama neformalnog okupljanja Europske pučke stranke (EPP) u Zagrebu.
Dvodnevan neformalan skup čelnika EPP-a, najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija koji će iza zatvorenih vrata razgovarati o ključnim izazovima pred Europom današnjice i transatlantskim odnosima.
Grlić Radman je u izjavi za novinare nakon sastanka s Tajanijem događaj "EPP Leader's Retreat" nazvao velikim priznanjem za Hrvatsku, za koju je rekao da je "snažna i vidljiva".
Cijeli događaj "EPP Leader's Retreat možete pratiti OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas