Nakon predstavljanja rezultata istraživanja održana je panel rasprava o važnosti šuma u borbi protiv klimatskih promjena. Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler rekao je da je jako bitna činjenica da šume povlače 30 posto CO2 što ljudi emitiraju. "Šume i oceani kad se zbroje, postoje godine kad više od polovice, 55 posto, CO2 povuku iz atmosfere, onoga što smo mi unijeli korištenjem nafte i plina", istaknuo je.