zastupnik Možemo
Bosanac: Zahvaljujući desnici toplinski rekordi mogli bi postati naša svakodnevica
Toplinski valovi tiho ubijaju diljem Europe, a rekordne, povijesno visoke temperature koje doživljavamo ovog lipnja jasno ukazuju da imamo sve manje prilike da se izborimo za ublažavanje klimatskih promjena. A dok vrućine dodatno opterećuju ionako preopterećeno i podfinancirano javno zdravstvo, u Europskoj uniji suočavamo se s kontinuiranim naporima krajnje desnice i Europske pučke stranke da dodatno oslabe EU Green Deal, generacijski dogovor za zaštitu okoliša i ljudi”, poručio je u srijedu Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu, član grupacije Zeleni / ESA, priopćio je ured zastupnika.
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Upravo se EPP, zajedno sa strankama ekstremne desnice, kako bi udovoljili interesima korporacija, a posebno naftnih, potrudio otupiti oštrice Zakona o očuvanju prirode (Nature Restoration Law) i Green Deal u cjelini, od početka ovog sativa Europske komisije i Europskog parlamenta. Trošak toga prevalili su na građane, odnosno njihovo zdravlje, nasuprot javnom interesu, tumači.
Bosanac podsjeća da je Komisija 2025. paketom „Omnibus Simplification” suzila obveze korporativnog izvještavanja o održivosti te odgodila njihovu primjenu. Povučen je i prijedlog kojim se do 2030. trebala prepoloviti uporaba pesticida u Europskoj uniji. Europski parlament ublažio je pravila o emisijama CO₂ za proizvođače automobila, a primjena Uredbe o deforestaciji odgođena je za godinu dana. Komisija je također predložila da se dio cilja smanjenja emisija do 2040. ostvaruje korištenjem međunarodnih ugljičnih kredita iz projekata izvan EU-a. Istodobno, u radu Europskog parlamenta sve su češći pokušaji uklanjanja referenci na Europski zeleni plan i njegove ciljeve klimatske neutralnosti te zaštite okoliša.
“Vrućine kojima svjedočimo, kao i nedostatak političke volje stranaka desnog centra i desnice, da se suoče s time da je za ublažavanje posljedica klimatskih promjena potrebno jasno, bez fige u džepu, stati na stranu građana i zaštite njhovog zdravlja,. Pod krinkom “kompetitivnosti” sustavno se oslabljuje Green deal u ovom mandatu te se prešučuje da Green deal i kompetitvnost mogu ići ruku pod ruku a ne jedno protiv drugog. ”, poručio je Bosanac.
Posljedicama toplinskih udara, naglasio je, posebno su oni koji su za rekordne temperature najmanje odgovorni: siromašne radničke obitelji, radnici na otvorenom, stariji i ranjive društvene skupine, kao i siromašni građani gradova, koji si ne mogu priuštiti hlađenje ili žive u loše izoliranim zgradama.
“Upravo su oni koji su najmanje krivi za klimatsku krizu, najviše izloženi vrućinama. EU ima mogućnost krenuti drugim putem: ulaganjem u čistu energiju, zelene industrije, održiv prijevoz i smanjenje korištenja fosilnih goriva. Ukoliko to ne učinimo, današnji klimatski rekordi postat će sutra neizdrživa svakodnevica”, zaključio je Bosanac, stoji u priopćenju.
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