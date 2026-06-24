Bosanac: Zahvaljujući desnici toplinski rekordi mogli bi postati naša svakodnevica

Bosanac podsjeća da je Komisija 2025. paketom „Omnibus Simplification” suzila obveze korporativnog izvještavanja o održivosti te odgodila njihovu primjenu. Povučen je i prijedlog kojim se do 2030. trebala prepoloviti uporaba pesticida u Europskoj uniji. Europski parlament ublažio je pravila o emisijama CO₂ za proizvođače automobila, a primjena Uredbe o deforestaciji odgođena je za godinu dana. Komisija je također predložila da se dio cilja smanjenja emisija do 2040. ostvaruje korištenjem međunarodnih ugljičnih kredita iz projekata izvan EU-a. Istodobno, u radu Europskog parlamenta sve su češći pokušaji uklanjanja referenci na Europski zeleni plan i njegove ciljeve klimatske neutralnosti te zaštite okoliša.