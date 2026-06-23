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mjerenja počela 1947.

Pakao na zemlji: Francuska zabilježila najtopliji dan u povijesti

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Hina
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23. lip. 2026. 20:21
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A couple protect themselves from the sun under an umbrella in front of the Louvre Pyramid, designed by Chinese-US architect Ieoh Ming Pei in Paris on June 23, 2026, as France experiences a heatwave
Dimitar DILKOFF / AFP

Francuska se suočila s najtoplijim danom zabilježenim otkako su počela mjerenja 1947., pri čemu se prosječna temperatura u zemlji u utorak popela na 29,8 Celzijevih stupnjeva, prema meteorološkoj agenciji Meteo France.

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Brojkom temeljenom na preliminarnim vrijednostima zabilježenim u 17 sati oboren je raniji rekord od 29,4 Celzijevih stupnjeva postignut 25. srpnja 2019. i 5. kolovoza 2003.

Prosječna temperatura u zemlji se mjeri indikatorom ITN koji svakodnevno prati prosjek dnevnih i noćnih temperatura s 30 meteoroloških stanica u Francuskoj.

Prema meteorološkoj agenciji, trenutni toplinski val obilježen je izvanredno visokim temperaturama koje se zadržavaju tijekom dana, ali i noći.

Preliminarna očitanja pokazala su da je u mjestu Pissos na obali Atlantskog oceana u utorak poslijepodne zabilježeno 44,3 Celzijevih stupnjeva, pri čemu su mnogi drugi gradovi također zabilježili temperature iznad 40 stupnjeva.

Francuska se dan ranije već suočila s najtoplijom noći u više desetljeća, pri čemu je prema ITN-u prosječna temperatura dosegla 21,6 Celzijevih stupnjeva, što je najviša razina od 1947., javlja AFP.

Teme
francuska klimatske promjene temperaturni rekordi toplinski val visoke temperature

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