Upozorenje glavnog tajnika UN-a na klimatskom samitu: Ovo je smrtna presuda za mnoge

Guterres je rekao da je prekoračenje cilja od 1,5 °C sada neizbježno: „Znamo što to znači — više topline i gladi, više katastrofa i raseljavanja te veći rizik prelaska klimatskih prijelomnih točaka i nepovratnih šteta, uključujući i ovdje u Amazoni.“ No dodao je da se temperature mogu vratiti na 1,5 °C do kraja stoljeća uz dovoljno djelovanja: „Snažno apeliram na države svijeta da pokažu volju i fleksibilnost kako bi postigle rezultate koji štite ljude i održavaju cilj od 1,5 °C živim.“