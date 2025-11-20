COP30
Upozorenje glavnog tajnika UN-a na klimatskom samitu: Ovo je smrtna presuda za mnoge
"Koliko još moramo patiti?“ upitao je António Guterres na COP30. Rekao je kako su zajednice na prvoj liniji udara klimatske krize već čule dovoljno isprika i sada zahtijevaju rezultate.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nalazi se u Belému kako bi pozvao države svijeta da pronađu kompromise u završnim satima COP30 i postignu dogovor o ubrzanju klimatskih aktivnosti: „Na samom smo rubu i svijet nas promatra.“
Ulog ne može biti veći, prenosi Guardian. Rekao je da bi dosad obećana smanjenja emisija — „nacionalno utvrđeni doprinosi“ u UN-ovu žargonu — dovela do globalnog porasta temperature za više od 2 °C: „To je smrtna presuda za mnoge… moramo se kretati mnogo brže, uz drastično smanjenje emisija.“
Guterres je rekao da je prekoračenje cilja od 1,5 °C sada neizbježno: „Znamo što to znači — više topline i gladi, više katastrofa i raseljavanja te veći rizik prelaska klimatskih prijelomnih točaka i nepovratnih šteta, uključujući i ovdje u Amazoni.“ No dodao je da se temperature mogu vratiti na 1,5 °C do kraja stoljeća uz dovoljno djelovanja: „Snažno apeliram na države svijeta da pokažu volju i fleksibilnost kako bi postigle rezultate koji štite ljude i održavaju cilj od 1,5 °C živim.“
Postizanje dogovora o postupnom ukidanju fosilnih goriva jedna je od najtežih tema na COP-ovima, unatoč tome što je izgaranje ugljena, nafte i plina glavni uzrok klimatske krize. To je zato što petrodržave lako mogu kočiti i odgađati proces koji funkcionira na temelju konsenzusa. No Guterres je rekao: „Svijet mora težiti pravednoj, urednoj i ravnopravnoj tranziciji s fosilnih goriva.“
Na pitanje bi li COP30 bio neuspjeh bez jasne putanje za tranziciju s fosilnih goriva, bio je diplomatski rekavši da sada nije vrijeme da se govori o mogućem neuspjehu, nego da je vrijeme da se spriječi neuspjeh.
Posebno je naglasio potrebu za utrostručenjem financiranja prilagodbe klimatskim promjenama — sadašnji cilj je udvostručenje izdvajanja bogatih zemalja za zaštitu ljudi diljem svijeta od ekstremnih vremenskih pojava, koje klimatska kriza dodatno pogoršava. „Za milijune ljudi, prilagodba nije apstraktan cilj“, rekao je. „To je razlika između obnove i potpunog uništenja, između ponovne sadnje i gladi, između ostanka na zemlji predaka ili njenog trajnog gubitka.“
Podržao je i pravednu tranziciju, kako bi ljudi koji rade u industriji fosilnih goriva imali podršku u prelasku na nova zanimanja. „Ništa od toga ne može se dogoditi bez financiranja koje je predvidljivo, dostupno i zajamčeno“, rekao je Guterres.
Klimatsko financiranje — davanje novca bogatih država koje su uzrokovale klimatsku krizu siromašnijim državama koje trpe najveće posljedice — temelj je povjerenja među državama. No sporovi se nastavljaju oko isporuke 1,3 bilijuna dolara godišnje do 2035., obećanih na prošlogodišnjem COP-u.
Guterresa su pitali i za njegovu poruku Donaldu Trumpu, koji je klimatsku krizu nedavno nazvao „prevarom“. „Čekamo vas“, rekao je. Na pitanje misli li da bi Trump i SAD mogli u nekom trenutku konstruktivno sudjelovati u klimatskim naporima, rekao je: „Nada umire posljednja.“
