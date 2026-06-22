Europu zahvatio toplinski val: Do 44°C diljem kontinenta, Francuska broji utopljenike

Vlasti su pozvale stanovnike da ne idu plivati u rijeke, more ili jezera bez nadzora, jer su meteorolozi upozorili da bi ovaj ekstremni vremenski događaj mogao biti jednako ozbiljan kao toplinski val iz 2003. godine, koji je odnio gotovo 15.000 života. U ponedjeljak je zbog vrućine zatvoreno oko 845 škola, a još 1800 ih se zatvorilo u međuvremenu da bi se učenicima omogućio raniji odlazak s nastave.