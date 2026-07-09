Novi trend odmora među europskim turistima, posebno ih privlači naša susjedna država

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Sve više Europljana odustaje od ljetovanja na užarenim plažama i bira odmor u planinama, gdje su temperature ugodnije. Novi turistički trend, poznat kao "alpsko ljeto", bilježi snažan rast interesa, a među destinacijama koje privlače sve više gostiju nalazi se i Slovenija.

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Zbog sve češćih i intenzivnijih toplinskih valova mnogima ljetovanje na plaži više nije prvi izbor. Umjesto visokih temperatura i prepunih obalnih odredišta, sve više putnika traži svježiji planinski zrak, jezera i prirodu, piše Euronews.

Odmor u hladnijim krajevima tako postaje jedan od najizraženijih trendova u europskom turizmu.

Sve veći interes za "alpsko ljeto"

Nakon što je časopis Condé Nast Traveller 2024. godine popularizirao izraz "coolcationing", odnosno ljetovanje u hladnijim krajevima, pojavili su se i novi pojmovi poput "odmora otpornog na vrućine", "obrnute sezonalnosti" i "putovanja prilagođenih klimatskim promjenama".

Među najnovijim trendovima sve se češće spominje i "alpsko ljeto", koje podrazumijeva provođenje najtoplijeg dijela godine u planinama umjesto na morskoj obali.

Podaci Google Trendsa pokazuju da je interes za pojam "alpsko ljeto" ove godine porastao za čak 82 posto u odnosu na prošlu godinu.

Sve više turista zbog toga mijenja prenapučene plaže za planinske krajolike, pješačke staze, svježiji zrak i jezera pogodna za osvježenje.

Vrijeme postalo jedan od ključnih razloga pri odabiru destinacije

Na isti trend upozorava i izvješće Europske komisije za putovanja (European Travel Commission) o proljetno-ljetnoj turističkoj sezoni 2026.

U istraživanju provedenom među gotovo 6.000 ispitanika, ugodno i stabilno vrijeme zauzelo je drugo mjesto među najvažnijim kriterijima pri odabiru destinacije, odmah iza sigurnosti.

Slovenija među destinacijama koje dobivaju na popularnosti

Na rastući interes već reagiraju i turističke tvrtke. Britanska agencija Heidi, specijalizirana za planinski odmor, zbog povećane potražnje udvostručila je ponudu ljetnih aranžmana u hladnijim planinskim odredištima.

U ponudi se sada nalazi 46 planinskih resorta u Francuskoj, Austriji, Italiji, Poljskoj i Sloveniji.

Kada je riječ o Sloveniji, posebna se pozornost posvećuje području Bleda i Bohinja, koje se promovira kao idealna alternativa klasičnom ljetovanju na moru.