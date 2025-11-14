"Odbijamo biti žrtvovani za agrobiznis": Prosvjednici autohtonih zajednica blokirali pristup samitu o klimi

Deseci prosvjednika iz redova starosjedilačkog stanovništva blokirali su u petak ujutro prednji ulaz na klimatski samit COP30 u Brazilu, prisilivši izaslanike da koriste sporedni ulaz kako bi nastavili pregovore o borbi protiv klimatskih promjena.
Zaštitari su pojačali provjere tijekom mirnog prosvjeda, a izaslanici su formirali duge redove čekajući da uđu u prostrani kompleks izgrađen na mjestu starog aerodroma u amazonskom gradu Belemu.
Godišnji UN-ov samit o klimi ugostio je izaslanstva iz 195 zemalja koja nastoje osigurati napredak u zaustavljanju porasta globalnih temperatura koji prijeti osjetljivim i bitnim ekosustavima, uključujući amazonsku prašumu.
Prosvjednici zahtijevaju da brazilska vlada zaustavi razvojne projekte u Amazoni, uključujući rudarstvo, sječu drva, bušenje nafte i izgradnju nove željeznice za prijevoz rudarskih i poljoprivrednih proizvoda.
"Predsjedniče Lula, ovdje smo ispred COP-a jer želimo da nas saslušate. Odbijamo biti žrtvovani za agrobiznis", stoji u izjavi autohtone skupine Munduruku koja je organizirala prosvjed.
Teritorij Mundurukua prostire se na gotovo 24.000 četvornih kilometara, što je otprilike veličina američke savezne države New Hampshire, u srcu amazonske prašume u sjevernom Brazilu.
"Mi smo ti koji štitimo klimu i Amazona se ne može nastaviti uništavati kako bi se obogatile velike tvrtke“, dodaje se u izjavi Mundurukua.
Predsjednik COP30 Andre Correa do Lago viđen je kako pregovara sa skupinom ispred mjesta održavanja samita.
UN-ovo tijelo za klimu izjavilo je da nema opasnosti od prosvjeda.
U utorak su deseci autohtonih prosvjednika provalili u mjesto održavanja COP30 i sukobili se sa zaštitarima na ulazu. Kasnije su branili tu akciju, rekavši da žele pokazati očaj svoje borbe za zaštitu šuma.
