u Brazilu

"Odbijamo biti žrtvovani za agrobiznis": Prosvjednici autohtonih zajednica blokirali pristup samitu o klimi

Hina
14. stu. 2025. 16:26
MAURO PIMENTEL / AFP

Deseci prosvjednika iz redova starosjedilačkog stanovništva blokirali su u petak ujutro prednji ulaz na klimatski samit COP30 u Brazilu, prisilivši izaslanike da koriste sporedni ulaz kako bi nastavili pregovore o borbi protiv klimatskih promjena.

Zaštitari su pojačali provjere tijekom mirnog prosvjeda, a izaslanici su formirali duge redove čekajući da uđu u prostrani kompleks izgrađen na mjestu starog aerodroma u amazonskom gradu Belemu.

Godišnji UN-ov samit o klimi ugostio je izaslanstva iz 195 zemalja koja nastoje osigurati napredak u zaustavljanju porasta globalnih temperatura koji prijeti osjetljivim i bitnim ekosustavima, uključujući amazonsku prašumu.

Prosvjednici zahtijevaju da brazilska vlada zaustavi razvojne projekte u Amazoni, uključujući rudarstvo, sječu drva, bušenje nafte i izgradnju nove željeznice za prijevoz rudarskih i poljoprivrednih proizvoda.

"Predsjedniče Lula, ovdje smo ispred COP-a jer želimo da nas saslušate. Odbijamo biti žrtvovani za agrobiznis", stoji u izjavi autohtone skupine Munduruku koja je organizirala prosvjed.

Teritorij Mundurukua prostire se na gotovo 24.000 četvornih kilometara, što je otprilike veličina američke savezne države New Hampshire, u srcu amazonske prašume u sjevernom Brazilu.

"Mi smo ti koji štitimo klimu i Amazona se ne može nastaviti uništavati kako bi se obogatile velike tvrtke“, dodaje se u izjavi Mundurukua.

Predsjednik COP30 Andre Correa do Lago viđen je kako pregovara sa skupinom ispred mjesta održavanja samita.

UN-ovo tijelo za klimu izjavilo je da nema opasnosti od prosvjeda.

U utorak su deseci autohtonih prosvjednika provalili u mjesto održavanja COP30 i sukobili se sa zaštitarima na ulazu. Kasnije su branili tu akciju, rekavši da žele pokazati očaj svoje borbe za zaštitu šuma.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
