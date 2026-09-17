Učinili su to reprogramiranjem stanica kože ili krvi u matične stanice koje se mogu razviti u gotovo bilo koju vrstu stanice u ljudskom tijelu. Pri bioinženjerskom modificiranju miševa znanstvenici su primijenili genetsku metodu kojom su blokirali razvoj većine stanica iz kojih se normalno razvijaju moždana kora i hipokampus, moždana struktura ključna za stvaranje pamćenja. "Prostor koji kod miša normalno zauzima moždana kora omogućio nam je da ubrzo nakon rođenja presadimo ljudske kortikalne organoide i ljudskom tkivu pružimo dovoljno prostora za intenzivan rast", rekao je Pasca.