Alarmantni podaci: Kolovoz je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja temperature

"Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu 2026. iznosila je 16,96 Celzijevih stupnjeva, što je 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje 1991.-2020., čime je taj mjesec postao najtopliji kolovoz na globalnoj razini u skupu podataka ERA5", ističe se u priopćenju.