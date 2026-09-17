Tisuće tona i milijuni eura: Medicinski otpad postao unosan posao

Podaci otkrivaju da je na konačni postupak obrade u inozemstvo izvezeno 89,5 posto nastalog medicinskog otpada, od čega se 84,4 posto prethodno predobradilo u Hrvatskoj, a 5,1 posto izravno je izvezeno na konačni postupak obrade. Izvezeni otpad najvećim je dijelom (94,9 posto) energetski oporabljen, a manjim dijelom (5,1 posto, odnosno 341,51 tona) zbrinut spaljivanjem. Uvoza medicinskog otpada 2024. prema podacima Ministarstva nije bilo. Doduše, slučaj iz Gospića pokazuje da je bilo, ali ne legalnim putem. Za njega država kaže nije znala.