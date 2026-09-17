U narednim satima se već očekuje oborina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje mjestimice može biti obilnijih pljuskova s grmljavinom, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na sjevernom Jadranu su mjestimice moguće nevere, upozorava naša meteorologinja Tea Blažević.