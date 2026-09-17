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PRIZOR KOJI SE RIJETKO VIĐA

VIDEO / Dvije pijavice kod Rovinja, stiže pogoršanje vremena

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N1 Info
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17. ruj. 2026. 09:08
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pijavica
IstraMET

Neobičan prizor zabilježen je na rovinjskom području, gdje su se gotovo istodobno na različitim stranama neba pojavile dvije pijavice i duga.

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Dok su se nad morem mogle vidjeti pijavice, na drugoj strani grada pojavila se duga, što je nagovijestilo promjenjive vremenske prilike, prenosi IstraIN.

Pojava dviju pijavica i duge u kratkom vremenskom razmaku tako je u Rovinju pružila upečatljiv uvod u dan obilježen nestabilnim vremenskim prilikama. Prema prognozi, osobito u drugom dijelu dana treba računati na pljuskove i grmljavinu.

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U narednim satima se već očekuje oborina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje mjestimice može biti obilnijih pljuskova s grmljavinom, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Na sjevernom Jadranu su mjestimice moguće nevere, upozorava naša meteorologinja Tea Blažević.

U nastavku četvrtka oborina će se širiti prema središnjoj Hrvatskoj i istoku, sjevernoj Dalmaciji, dok će na jugu ostati većinom suho. Bit će svježije u odnosu na jučer.

Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna i za vikend, možete provjeriti u prognozi Tee Blažević.

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Teme
more nevrijeme pijavica rovinj

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