Vladimir Margeta
Stručnjak upozorava: Afrička svinjska kuga može 'preživjeti' u kobasici ili kulenu i nekoliko godina
Afrička svinjska kuga širi se istokom Hrvatske, a štete bi mogle biti ogromne. Profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Vladimir Margeta za N1 je objasnio koliko je takav virus opasan.
"Virus može preživjeti u suhomesnatim proizvodima, kulenu, kobasici do nekoliko mjeseci ili godina. Možete biti prenositelj virusa ako ste pojeli takav proizvod, virus dospije na vaše ruke i vi ga nesvjesno dalje proširite", govori nam Margeta.
Nije opasno po ljude
Ističe da zaraženo meso i proizvodi nisu opasni po ljudsko zdravlje: "Problem je što su ljudi uglavnom faktor širenja zaraze. Dolazimo do velike štete za svinjogojstvo, poljoprivredu i negativnih posljedica koje iz toga proizlaze."
