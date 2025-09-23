Oglas

Vladimir Margeta

Stručnjak upozorava: Afrička svinjska kuga može 'preživjeti' u kobasici ili kulenu i nekoliko godina

N1 Hrvatska
23. ruj. 2025. 12:32

Afrička svinjska kuga širi se istokom Hrvatske, a štete bi mogle biti ogromne. Profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Vladimir Margeta za N1 je objasnio koliko je takav virus opasan.

"Virus može preživjeti u suhomesnatim proizvodima, kulenu, kobasici do nekoliko mjeseci ili godina. Možete biti prenositelj virusa ako ste pojeli takav proizvod, virus dospije na vaše ruke i vi ga nesvjesno dalje proširite", govori nam Margeta.

Nije opasno po ljude

Ističe da zaraženo meso i proizvodi nisu opasni po ljudsko zdravlje: "Problem je što su ljudi uglavnom faktor širenja zaraze. Dolazimo do velike štete za svinjogojstvo, poljoprivredu i negativnih posljedica koje iz toga proizlaze."

Teme
Afrička svinjska kuga Ministarstvo poljoprivrede Vladimir Margeta poljoprivreda svinje svinjogojstvo

