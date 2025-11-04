Vozači, pazite, i ovo je prekršaj!

Okrivljenik iznosi prigovor i pred prekršajnim sudom iskazuje da se ne smatra krivim. Ističe da mu je neposredno prije nego je zaustavljen od strane policije uslijed kočenja pala registarska pločica, on ju je i stavio ispod prednjeg stakla, tako da je bila vidljiva s vanjske strane. Sutradan ju je odmah popravio kod mehaničara. Je li tome doista bilo tako pa je pločica otpala neposredno prije nego ga je policija zaustavila ili se danima tako vozio, sve dok se jednom tome nije „stalo na kraj“ nije se raspravljalo. Bitno je da se nije vidjela! Sud obranu okrivljenika u kojoj navodi da se ne osjeća krivim, nije prihvatio te ju smatra upravljenom na izbjegavanje prekršajne odgovornosti. U presudi se navodi kako je okrivljenik iskazao da se registarska pločica vidjela izvana, međutim tu činjenicu prema stavu suda, može potvrditi samo osoba koja je bila izvan vozila okrivljenika, a u konkretnom slučaju to je upravo policijski službenik koji je jasno izjavio upravo suprotno. U svakom slučaju Općinski prekršajni sud u Zagrebu u predmetu donio je 10. 11. 2022. presudu Pp-13479/2022 kojom je proglašen krivim, utvrđeno je naime, da pri upravljanju vozilom nije imao istaknutu prednju registarsku pločicu na predviđenom mjestu već je istu polegnuo na plastiku vozila ispod prednjeg vjetrobranskog stakla. Odredba čl. 244. st. 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno propisuje da pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da se dobro vide i da će se novčanom kaznom od 30,00 eura kazniti vozač vozila na kojem su pločice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive.