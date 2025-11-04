Vozači, pazite, i ovo je prekršaj!

Ako ste obrtnik ili pravna osoba kazna je poprilično visoka.
Kako se broj kamera na prometnicama povećava tako progresira inventivnost i kreativnost vozača u iznalaženju načina kako izbjeći da ih kamera „registrira“. Neki pitaju otvoreno, a da ja skinem prednju tablicu? Onako, kao otpala mi je, eto netom. Evo imam je tu. Ukoliko netko zaustavi i pita, kažem evo netom je otpala, nisam imao nikakav alat da je pričvrstim, no budem evo odmah, samo što nisam. Tako jednom, tako drugi put, a u međuvremenu nitko me po prednjoj registarskoj tablici ne može identificirati. Ne zato što je nesposoban, nego zato jer je nema! Krene se to primjenjivati serijski, bez zamora, nelagode i gutanja sline zbog nervoze. Samo, svakoj priči jednom dođe kraj? Naleti se na nekog tko nema osobito smisla za vašu inventivnosti i prodavanje „fora“ naivnima, piše Revija HAK.
Znate što, nije da taj štos baš prolazi. Naravno da je kažnjivo. Sudovi nekako nisu skloni testiranju inteligencije tom metodom. Ne vole ljudi da ih svrstavate u kategoriju naivnih. Što reći, jednostavno to ne pije vodu! Zakon propisuje da pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da se dobro vide, ne smiju se oštećivati, ne smije se dodavati sadržaj koji nije propisan i moraju biti čitljive. Pazite, zakon kaže da se moraju „dobro vidjeti“, doslovno tako!
Skreće se pažnja na jedan slučaj
U tom kontekstu skreće se pažnja na slučaj u kojem je policija uočila da vozilo nema istaknutu prednju registarsku pločicu na mjestu na kojem je predviđeno da ona stoji, u donjem dijelu vozila, već je ista bila u unutrašnjosti vozila pod prednjim vjetrobranskim staklom, ali nije bila zalijepljena za staklo, već je polegnuta na plastici vozila. Policija zaustavlja vozilo. Izdaje prekršajni nalog u kojem navodi da je okrivljenik upravljao osobnim vozilom i da na vozilu nije imao istaknutu dobro vidljivu prednju registarsku pločicu i time je postupio protivno čl. 244. st. 4 Zakona o sigurnosti. Da, da ona zakonska odredba koja kaže da pločice moraju biti postavljene tako da se dobro vide!
Okrivljenik iznosi prigovor i pred prekršajnim sudom iskazuje da se ne smatra krivim. Ističe da mu je neposredno prije nego je zaustavljen od strane policije uslijed kočenja pala registarska pločica, on ju je i stavio ispod prednjeg stakla, tako da je bila vidljiva s vanjske strane. Sutradan ju je odmah popravio kod mehaničara. Je li tome doista bilo tako pa je pločica otpala neposredno prije nego ga je policija zaustavila ili se danima tako vozio, sve dok se jednom tome nije „stalo na kraj“ nije se raspravljalo. Bitno je da se nije vidjela! Sud obranu okrivljenika u kojoj navodi da se ne osjeća krivim, nije prihvatio te ju smatra upravljenom na izbjegavanje prekršajne odgovornosti. U presudi se navodi kako je okrivljenik iskazao da se registarska pločica vidjela izvana, međutim tu činjenicu prema stavu suda, može potvrditi samo osoba koja je bila izvan vozila okrivljenika, a u konkretnom slučaju to je upravo policijski službenik koji je jasno izjavio upravo suprotno. U svakom slučaju Općinski prekršajni sud u Zagrebu u predmetu donio je 10. 11. 2022. presudu Pp-13479/2022 kojom je proglašen krivim, utvrđeno je naime, da pri upravljanju vozilom nije imao istaknutu prednju registarsku pločicu na predviđenom mjestu već je istu polegnuo na plastiku vozila ispod prednjeg vjetrobranskog stakla. Odredba čl. 244. st. 4. i 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno propisuje da pločice na vozilu moraju biti postavljene tako da se dobro vide i da će se novčanom kaznom od 30,00 eura kazniti vozač vozila na kojem su pločice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive.
Čini vam se mala kazna za vozača? Znate što za ovaj prekršaj kazna je predviđena i za druge osobe! Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako na vozilu nema propisan broj pločica ili na kojem su te pločice postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive. Što znači da će se kazniti pravna ili fizička osoba za ovaj prekršaj? Što bi značilo da registarske pločice nisu čitljive?
Čiste i čitljive registarske pločice
Ne treba biti vrhunski um pa da vam ne sine da bi se registarske pločice dobrano mogle zamazati, blatom, bljuzgavicom, skori se to fino i stvori neprobojni sloj, pa ih ti očitaj ako možeš! Ni ta dosjetka baš ne nailazi na adekvatan prijem i prolaz u sudskim postupcima. Moguće da nije dosjetka, već da se uslijed lošeg vremena, prolaza kroz kakve blatne kaljuže doista nenamjerno tako „uresi“ registarska oznaka. Tako da se ni iz neposredne blizine ne može utvrditi o kojim se tu brojkama i slovima radi ili može raditi. Namjerno, nenamjerno, kažnjivo je! Čiste i čitljive registarske pločice se traže! I ako ste obrtnik ili pravna osoba, dakle čak i ako vi niste vozili to vozilo na kojem su pločice bile zamazane ili zbog drugog razloga nevidljive eto vama potencijalno novčane kazne u iznosu od 660,00 do 1990,00 eura. To je već respektabilan iznos, zar ne? To da je čistoća pola zdravlja, stara je stvar, ali valjalo bi usvojiti i spoznaju kako čiste registarske pločice čuvaju financijska sredstva! Za ostatak vozila, čak ni njezinu unutrašnjost nije bitno blista li od čistoće, ali registarske pločice valja pomno očistiti!
Općinski sud u Požegi proglasio je 7. 3. 2023. presudom Pp-186/2022-5 krivim okrivljenika obrtnika jer je dopustio ili omogućio vozaču, dakle drugoj osobi da upravlja teretnim vozilom na kojem stražnja registarska pločica nije bila čitka na način da se na istoj nalazio sloj blata i prašine! Dakle, ne vozača! Okrivljenik koji je proglašen krivim, nije bio za volanom, čak ni u vozilu! To što je vozač tog vozila u svojstvu svjedoka iskazao da se radilo o mjesecu studenom i da je padala kiša na čitavoj dionici na kojoj je prometovao, nije puno pomoglo! Obrtnik je proglašen krivim i izrečena mu je novčana kazna! Ne čini vam se fer, ta priča i presuda? Nije od značaja subjektivni stav! Zakon propisuje! Pločice moraju biti postavljene tako da se dobro vide i moraju biti čitljive. Pregled odreda za čistoću, očito je neophodan kad su pločice na vozilu u pitanju!
