Ako morate voziti po snijegu, ova sigurnosna udaljenost može vam spasiti život

Prema Američkom automobilskom savezu (AAA), kada su ceste skliske zbog snijega i leda, uobičajeni razmak od 3–4 sekunde treba povećati na najmanje 5–6 sekundi — pa i više ako su uvjeti posebno teški. To dodatno vrijeme daje vam više prostora i vremena za kočenje i reakciju, što je ključno kada vozilo može lako proklizati ili kada se pojavi crni led, piše City Magazine.