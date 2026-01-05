sigurnost na cesti
Ako morate voziti po snijegu, ova sigurnosna udaljenost može vam spasiti život
Stručnjaci za sigurnost cestovnog prometa jasno ističu da standardna udaljenost pri vožnji koja se koristi na suhom kolniku nije dovoljna u zimskim uvjetima.
Prema Američkom automobilskom savezu (AAA), kada su ceste skliske zbog snijega i leda, uobičajeni razmak od 3–4 sekunde treba povećati na najmanje 5–6 sekundi — pa i više ako su uvjeti posebno teški. To dodatno vrijeme daje vam više prostora i vremena za kočenje i reakciju, što je ključno kada vozilo može lako proklizati ili kada se pojavi crni led, piše City Magazine.
Kako biste to praktično primijenili u metrima, možete koristiti jednostavan izračun:
- Ako vozite 50 km/h (oko 13,9 m/s) i držite razmak od 6 sekundi, to znači približno 83–84 metra udaljenosti između vas i vozila ispred.
- Ako su uvjeti teži i držite razmak od 8 sekundi, to iznosi čak oko 111 metara udaljenosti.
To je znatno više od tipične udaljenosti na suhom kolniku, a upravo to dodatno vrijeme i prostor čine razliku između mogućnosti sigurnog kočenja i nezgode u kojoj ne možete zaustaviti vozilo na vrijeme.
Neke veće organizacije povećavaju preporučeni razmak čak na 8–10 sekundi kada su kolnici vrlo sklizavi — zbog izrazito produljenog zaustavnog puta i rizika od proklizavanja, osobito na mostovima i nadvožnjacima gdje se led prvi stvara.
Zašto je veća udaljenost toliko važna
Produljeni zaustavni put najveći je problem pri vožnji po snijegu i ledu. Zima smanjuje prianjanje guma na kolnik, što znači da kotači moraju „putovati“ znatno dulje prije nego što se vozilo zaustavi.
Kada vozite po suhom kolniku, kontrola i kočenje odvijaju se relativno brzo — možete se osloniti na uobičajeno „pravilo sekundi“ (3–4 sekunde).
Međutim, na snijegu i ledu svaki metar znači dodatno vrijeme za reakciju jer vozilo lakše klizi i sporije usporava. Zato stručnjaci, poput savjetnika iz AAA-a, navode da vozači moraju ostaviti znatno više prostora kako bi se sigurnije zaustavili bez panike ili „pumpanja“ kočnica.
Veća udaljenost omogućuje vam da:
- imate više vremena za reakciju ako vozilo ispred vas naglo zakoči
- izbjegnete „lančanu reakciju“ sudara u snježnim uvjetima
- smanjite stres i povećate kontrolu tijekom vožnje po skliskim uvjetima
Sve to postaje posebno važno kada se pojavi crni led — gotovo nevidljiv sloj leda koji se može formirati nakon ledene kiše ili kada se mokar kolnik ponovno zaledi pri minus temperaturama. U takvim situacijama čak i relativno mali razmak može biti nepovoljan jer vozilo ne može zakočiti onako kako se očekuje.
Kako u praksi primijeniti vremenski razmak
Kako biste provjerili držite li dovoljan sigurnosni razmak, možete koristiti jednostavnu metodu:
- Pratite trenutak kada vozilo ispred vas prođe pored fiksne točke (npr. prometnog znaka, stupa ili oznake na cesti).
- Počnite brojati sekunde („jedan… dva… tri…“) dok vi ne prođete istu točku.
- Ako je broj manji od 6 sekundi, razmak je nedostatan za snježne ili ledene uvjete. Ako imate oko 8–10 sekundi, nalazite se u sigurnijoj zoni.
Ova je metoda praktična bez obzira na to vozite li 50 km/h ili 80 km/h, jer se temelji na vremenu, a ne na točnom broju metara, što je korisno kada je u stvarnoj vožnji teško procijeniti udaljenost u metrima.
