Zaleđene brtve ili bravice: Kako si možete pomoći ako se ne mogu otvoriti vrata automobila?

Ledena kiša, odmrznuti i ponovno smrznuti snijeg: i jedno i drugo može uzrokovati nakupljanje vode između brtvi vrata ili u bravi i tamo se smrznuti. Tu su i velike hladnoće kao još jedan uzrok. Što učiniti kada se vrata automobila više ne otvaraju. Prvo treba provjeriti jesu li gumene brtve na vratima automobila zamrznute i spojene ili je bravica zaleđena – potonja opcija naravno ne predstavlja problem za automobile s centralnim zaključavanjem, piše HAK.
Ako ključ ulazi u ključanicu i može se okrenuti, ali vrata se ne otvaraju, zamrzavanje je zbog gumenog ruba vrata. U tom slučaju nikada nemojte pokušavati na silu otvoriti smrznuta vrata automobila. Jer ako su gumene brtve na vratima i karoseriji slijepljene, materijal može popucati i moglo bi doći do ozbiljnije štete. Umjesto da prisilno povučete vrata, prvo biste trebali pritisnuti vanjsku stranu vrata automobila. Uz malo vještine, led može popucati između brtvi. Možete i lagano kucati po limenom dijelu vrata. Isprobajte i druga vrata: možda je suvozačeva vrata lakše otvoriti?
Prije početka putovanja, vozačeva vrata također se moraju otvoriti izvana za bilo kakvu pomoć nakon nesreće. Druga mogućnost: zagrijati vodu na cca. 50 stupnjeva, a zatim pažljivo sve to izlijte na okvir vrata. Ali nikada nemojte koristiti kipuću vodu, ona može oštetiti boju. I ne prelijevajte je preko stakla: nagli porast temperature može uzrokovati pucanje. Ako se vrata mogu ponovno otvoriti, osušite unutrašnjost vrata i brtve vrata kako biste spriječili njihovo ponovno smrzavanje.
Ako je brava zamrznuta, prvo isprobajte kemijski odmrzavač. Alternativa bi bila sredstvo za dezinfekciju koje sadrži alkohol. Bio bi od pomoći i upaljač kojim ćete zagrijati ključ automobila. Zatim pažljivo i polako umetnite topli ključ u bravu i okrenite ga: tako se led u bravi može odmrznuti.
Odmrzavanje fenom? Nije dobra ideja! Ne razmišljajte o odmrzavanju vrata ili bravice sušilom za kosu. Nažalost, to obično ne pomaže. Na hladnom zraku vrući zrak iz sušila za kosu hladi se tako brzo da ne dolazi ni do zaleđenih dijelova u gumenim brtvama. To može čak i oštetiti vrata zbog visokih temperatura.
Čak i prije prvog mraza, očistite gumene brtve na vratima provjernim proizvodom za njegu. Ne koristite maslac, mlijeko za masnoću ili loj. Nježni sloj sprečava izravno dodirivanje gume i tako osigurava da se dva gumena dijela ne mogu smrznuti. Također štite gumene brtve od isušivanja ili lomljenja. Brava na vratima može se zaštititi grafitom, a pomaže i redovito podmazivanje, piše Njemački autoklub (ADAC).
