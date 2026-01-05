Zaleđene brtve ili bravice: Kako si možete pomoći ako se ne mogu otvoriti vrata automobila?

Ledena kiša, odmrznuti i ponovno smrznuti snijeg: i jedno i drugo može uzrokovati nakupljanje vode između brtvi vrata ili u bravi i tamo se smrznuti. Tu su i velike hladnoće kao još jedan uzrok. Što učiniti kada se vrata automobila više ne otvaraju. Prvo treba provjeriti jesu li gumene brtve na vratima automobila zamrznute i spojene ili je bravica zaleđena – potonja opcija naravno ne predstavlja problem za automobile s centralnim zaključavanjem, piše HAK.