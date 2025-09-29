Stručnjak iz HAK-a otkriva ima li danas kvarova vozila koji su povezani s kvalitetom goriva

HAK-ova služba pomoći na cesti godišnje ima desetke tisuća intervencija i mnogo iskustva pa su tehničkom savjetniku Marinu Moravi postavili upit: ima li u posljednjih nekoliko godina kvarova na vozilima koji bi bilo povezani s gorivom loše kvalitete?
Njegovo je mišljenje da s kvalitetom goriva nema problema jer bi danas bilo teško krajnjim korisnicima posluživati nižu kvalitetu goriva. Moderna vozila tijekom vožnje konstantno putem integriranih senzora na vozilu mjere sastav ispušnih plinova i već kod manjih odstupanja sustav reagira te uključuje kontrolnu ikonu za neispravnost ispušnih plinova, piše Revija HAK.
Zabilježene greške u vozilu mogu biti pokazatelj da određene komponente motora ne mogu dobro odraditi obradu ispušnih plinova, što može indirektno biti pokazatelj da treba analizirati i kvalitetu goriva. Niska kvaliteta goriva ne bi odgovarala operaterima benzinskih stanica jer bi vozila proizvedena od 2014. godine, kojih je danas dosta u prometu, mogla imate brojne probleme kada se ne bi poštivale strogo propisane norme kvalitete goriva za Euro 6 normu i došlo bi do brojnih reklamacija benzinskim stanicama i odgovornim tvrtkama.
Redovito mijenjate filtar goriva
Bez obzira na sve, odnosno na činjenicu da je danas gotovo nemoguće prodavati nekvalitetno gorivo, kad je u pitanju održavanje vlasnici vozila mogu puno učiniti, a to je da redovito mijenjaju filtar goriva. Preporuka je slijediti plan održavanja vozila kojeg je propisao proizvođač vozila kako bi se na vrijeme zamijenili filtar goriva i možda neki drugi dijelovi, ako je tako propisano. Redovnom zamjenom filtera goriva štiti se sustav ubrizgavanja od ulaska nečistoće, vode i drugih separiranih spojeva koji se mogu naći u čašici filtera i s time se izbjegavaju veće štete na sustavu ubrizgavanja. Danas su vozila opremljena i raznim senzorima koji mogu mjeriti prisustvo vode u gorivu kao i ubrzano propadanje motornog ulja kao posljedice niže kvalitete goriva. Već spomenuta kontrola ispušnih plinova će bilježiti razne probleme ako se u vozilu nađe niža kvaliteta goriva. Veći standardi kvalitete goriva danas djeluju puno povoljnije na sustave za ubrizgavanje goriva i motor vozila. Definitivno se može reći da je danas daleko manje neispravnosti na vozilima nego je nekada bilo.
Pazite, danas nije potrebno dodavati benzin u dizelsko gorivo radi boljeg hladnog starta zimi kao nekada ili dodavati ulje za dvotaktne motore za bolje podmazivanje pokretnih dijelova u sustavu ubrizgavanja. Jedno i drugo može djelovati jako štetno na moderna vozila.
Aditivi za gorivo
Kada su u pitanju aditivi za gorivo, prije upotrebe se konzultirajte sa stručnim osobljem i vidite ima li potrebe za istima jer nemaju svi aditivi isti učinak ili prevencijske karakteristike pa se u nabavi mogu razlikovati aditivi za starija i novija vozila. Uvijek budite oprezni s aditivima kod doziranja, obvezno poštujte tablice proizvođača proizvoda i ne pretjerujte s omjerima, odnosno količinama. Budimo slikoviti, pretjerujete li, to je kao da uzmemo duplu dozu lijekova kako bismo prije riješili zdravstvene tegobe, a to nije dobro. Uglavnom, praksa pokazuje da današnja goriva ne treba posebno tretirati, ali ako to činite budite oprezni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
