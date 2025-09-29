Stručnjak iz HAK-a otkriva ima li danas kvarova vozila koji su povezani s kvalitetom goriva

Bez obzira na sve, odnosno na činjenicu da je danas gotovo nemoguće prodavati nekvalitetno gorivo, kad je u pitanju održavanje vlasnici vozila mogu puno učiniti, a to je da redovito mijenjaju filtar goriva. Preporuka je slijediti plan održavanja vozila kojeg je propisao proizvođač vozila kako bi se na vrijeme zamijenili filtar goriva i možda neki drugi dijelovi, ako je tako propisano. Redovnom zamjenom filtera goriva štiti se sustav ubrizgavanja od ulaska nečistoće, vode i drugih separiranih spojeva koji se mogu naći u čašici filtera i s time se izbjegavaju veće štete na sustavu ubrizgavanja. Danas su vozila opremljena i raznim senzorima koji mogu mjeriti prisustvo vode u gorivu kao i ubrzano propadanje motornog ulja kao posljedice niže kvalitete goriva. Već spomenuta kontrola ispušnih plinova će bilježiti razne probleme ako se u vozilu nađe niža kvaliteta goriva. Veći standardi kvalitete goriva danas djeluju puno povoljnije na sustave za ubrizgavanje goriva i motor vozila. Definitivno se može reći da je danas daleko manje neispravnosti na vozilima nego je nekada bilo.