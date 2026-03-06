Brisači ostavljaju tragove na staklu? Evo što prvo napraviti prije kupnje novih

Podignite ručice brisača i mekom krpom natopljenom toplom vodom s deterdžentom ili izopropilnim alkoholom nježno očistite cijelom dužinom gumeni rub. Nije potrebno snažno pritiskati - cilj je ukloniti naslage. Ako su brisači prljavi, na krpi će ostati tamni tragovi. Nakon toga temeljito očistite i vjetrobransko staklo, po mogućnosti sredstvom bez dodataka voska. Kada se sve osuši, isprobajte brisače. U mnogim slučajevima razlika je vidljiva odmah.