ANALIZA TRŽIŠTA
Cijene automobila u Europi znatno se razlikuju: Evo kako stoji Hrvatska
Automobili u Hrvatskoj nešto su jeftiniji od prosjeka Europske unije. Najviše cijene bilježe se u Turskoj i Danskoj, a najpovoljnije uvjete imaju stanovnici Sjeverne Makedonije. Provjerili smo kako se formiraju cijene u pojedinim zemljama i zašto postoje tako velike razlike.
Uspoređivanje cijena automobila diljem Europe nije jednostavan posao. Nije dovoljno usredotočiti se na jedan ili nekoliko konkretnih modela i komparirati njihov raspon, piše tportal.
Takve usporedbe ne uspijevaju obuhvatiti širu tržišnu situaciju u svakoj zemlji jer marke automobila slijede različite strategije određivanja cijena. I rabljeni automobili različito koštaju diljem Europe, što samo komplicira izravne usporedbe.
Kako bi se dobila što realnija slika relativnih odnosa cijena, Eurostat koristi indeks razine cijena za kategoriju 'oprema za osobni prijevoz'. Podaci uključuju motorne automobile, motocikle i bicikle, a isključuju održavanje, popravke, rezervne dijelove i gorivo. Za motorne automobile podaci obuhvaćaju i nova i rabljena vozila.
Indeks koristi 100 eura kao prosjek EU-a, pokazujući kako se cijene razlikuju od te osnovne vrijednosti među zemljama.
Turska najskuplja
Turska je daleko najskuplja kada su u pitanju automobili i druga osobna vozila među 36 europskih zemalja s cijenama 36,4 posto višima od prosjeka EU-a, što znači da bi vozilo koje u Uniji košta 30.000 eura u njoj stajalo čak 40.920 eura. Cijene osobnih automobila u toj državi među najvišima su u svijetu u odnosu na dohodak građana, a glavni razlozi za to su visoki porezi, tečajna politika i uvozna ovisnost. Primjerice, ako automobil košta 20 tisuća eura bez poreza, s posebnim porezom i PDV-om njegova cijena može prijeći 50 tisuća eura.
U Europskoj uniji najskuplja je Danska, s cijenama 19,9 posto višim od prosjeka, a slijede Nizozemska (+14,3%), Irska (+10,3%) i Švicarska (+10,2%) – razvijene zapadnoeuropske države koje općenito imaju više troškove života. Stoga i proizvođači prilikom formiranja cijena za ta tržišta postavljaju određenu premiju. Treba naglasiti i to da relativno visoko porezno opterećenje dodatno utječe na natprosječne cijene u tim zemljama.
Gotovo na samom prosjeku EU-a nalaze se Njemačka (+0,4%), Mađarska (+0,3%), Francuska (-0,2%) i Italija (-0,3%).
Hrvatska skuplja od Švedske
Hrvatska se nalazi na sredini ljestvice s indeksom 98,1, što znači da su automobili kod nas u prosjeku 1,9 posto jeftiniji od prosjeka EU-a. Premda su cijene osobnih vozila nešto niže, uzme li se u obzir kupovna moć stanovništva, automobili su kod nas relativno skuplji nego u većini drugih tranzicijskih zemalja.
Za usporedbu, od Hrvatske su skuplje samo Albanija i Mađarska, a jeftinije su čak i neke visokorazvijene zemlje, poput Švedske, Luksemburga i Norveške.
Sjeverna Makedonija i Slovačka najjeftinije
Najpovoljnije cijene automobila imaju Sjeverna Makedonija i Slovačka. U Sjevernoj Makedoniji osobna vozila su jeftinija 12,3 posto od prosjeka, a u Slovačkoj 11,4 posto.
Izuzetno povoljna je i susjedna Slovenija, u kojoj su cijene niže za 8,7 posto od prosjeka.
Činjenica da se među zemljama s nižim cijenama nalaze i neke razvijene države pokazuje da je porezno opterećenje ključan faktor u formiranju maloprodajnih cijena.
Treba napomenuti i to da su u svakoj zemlji određeni modeli automobila relativno skuplji, a drugi su jeftiniji u usporedbi s prosjekom EU-a. Primjerice, država koja visoko oporezuje konvencionalne automobile, ali istodobno oslobađa električna vozila od oporezivanja, u prosjeku može izgledati kao 'skupa' jer indeks razine cijena koristi prosječan udio rashoda za sve zemlje sudionice.
Što sadrži maloprodajna cijena automobila u Hrvatskoj
- Preporučena prodajna cijena. Proizvođač, uvoznik ili generalni zastupnik dostavlja nacrt 'preporučene prodajne cijene' (maloprodajne cijene) novog vozila Carinskoj upravi. Ta cijena predstavlja uvoznu vrijednost vozila i služi kao osnovica za oporezivanje. Trgovac može ponuditi popust, ali osnovica za obračun posebnog poreza ostaje prijavljena cijena.
- Posebni porez na motorna vozila. Na preporučenu prodajnu cijenu obračunava se poseban porez ovisno o emisiji CO₂ i drugim kriterijima. Ako vozilo sadrži dodatnu opremu, njezina se cijena dodaje prije oporezivanja.
- Porez na dodanu vrijednost (PDV). Na preporučenu prodajnu cijenu novog vozila obračunava se PDV po stopi od 25 posto. PDV se ne plaća pri uvozu rabljenih motornih vozila iz drugih članica EU-a kupljenih od fizičkih osoba.
- Troškovi uvoza. Ako je vozilo uvezeno iz zemlje izvan EU-a, plaćaju se carina i troškovi prilagodbe za hrvatsko tržište (homologacija).
- Trgovačka marža. Marža pokriva zaradu trgovca te troškove skladištenja, certifikata, reklamacija i marketinga.
