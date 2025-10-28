Cijene automobila u Europi znatno se razlikuju: Evo kako stoji Hrvatska

Turska je daleko najskuplja kada su u pitanju automobili i druga osobna vozila među 36 europskih zemalja s cijenama 36,4 posto višima od prosjeka EU-a, što znači da bi vozilo koje u Uniji košta 30.000 eura u njoj stajalo čak 40.920 eura. Cijene osobnih automobila u toj državi među najvišima su u svijetu u odnosu na dohodak građana, a glavni razlozi za to su visoki porezi, tečajna politika i uvozna ovisnost. Primjerice, ako automobil košta 20 tisuća eura bez poreza, s posebnim porezom i PDV-om njegova cijena može prijeći 50 tisuća eura.