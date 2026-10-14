Oproštaj od glazbenika
FOTO / Posljednji ispraćaj Gorana Bareta u Vinkovcima
Goran Bare ispraćen je u srijedu na posljednji počinak u rodnim Vinkovcima, a na Gradskm groblju od glazbenika su se oprostili članovi obitelji, prijatelji i brojni obožavatelji.
Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL
Goran Bare je rođen u Vinkovcima 1965., a krajem 1984. godine osnovao grupu Majke. Bend je pozornost privukao albumom ‘Razum i bezumlje” iz 1990. godine, a širu popularnost učvrstio albumom “Vrijeme je da se krene” iz 1990-ih.
Bare je ostavio dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput “Teške boje”, “Mene ne zanima”, “Vrijeme je da se krene”, “Budi ponosan”, “Put ka sreći”, “A ti još plačeš”. Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi.
Glazbenik je preminuo u petak, 9. listopada, u 62. godini života. Prema želji obitelji, Bare je pokopan upravo u Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao i započeo svoj glazbeni put.
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