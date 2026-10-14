FOTO / Posljednji ispraćaj Gorana Bareta u Vinkovcima

Bare je ostavio dubok trag na domaćoj glazbenoj sceni pjesmama poput “Teške boje”, “Mene ne zanima”, “Vrijeme je da se krene”, “Budi ponosan”, “Put ka sreći”, “A ti još plačeš”. Bio je poznat po upečatljivim koncertnim nastupima i beskompromisnom pristupu životu i glazbi.