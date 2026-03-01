Ako ovih pet biljaka ne orežete sada, ljeto bi vas moglo razočarati

Freepik/Ilustracija

Iako mnogi pretpostavljaju da je sezona rezidbe završila kako se približava proljeće, to nije točno. Stručnjaci kažu da sada postoji kratak vremenski prozor za orezivanje previše izraslih grmova prije nego što vegetacija ozbiljno krene.

Ako vrtlari propuste taj trenutak, tijekom ljeta mogli bi se suočiti s „manje cvjetova“, „manjim urodom“, kao i s „izduženim i pregustim biljkama“.

Prema riječima vrtnog stručnjaka Alija Lijeea iz tvrtke TreeMend, upravo je ovo trenutak u kojem mnogi griješe. Ali je rekao:

"Kad pupovi počnu bubriti i pojavi se novi rast, uvelike ste propustili priliku za pravilnu strukturnu rezidbu. Kasna zima posljednja je prilika da oblikujete određene grmove i voćne grmove dok još miruju. Ako odgodite, riskirate da uklonite ovogodišnje cvjetove ili oslabite biljku.“

Prema njegovim riječima, vrtlari se u veljači najviše usredotočuju na rezidbu ruža, ali i budleja, neke hortenzije te bobičasto voće također mogu imati koristi od rezidbe u ovom razdoblju, piše Express.

Dodao je: "Dok biljka miruje, pod manjim je stresom. Rezidba sada potiče snažne i zdrave nove izboje kad temperature porastu. Ako čekate dok biljka već ulaže energiju u novi rast, zapravo rasipate tu energiju i unazađujete njezin razvoj.“

Budleja

Budleja, poznata i kao leptirov grm, treba se snažno orezati prije nego što proljetni rast u potpunosti započne.

Cvjeta na mladim izbojcima, što znači da se cvjetovi koje vidite ljeti razvijaju na granama koje su izrasle te godine. Ako želite „velike, upečatljive cvatove“, trebate je sada jače orezati.

Preporučuje se skratiti prošlogodišnji rast na otprilike 30 do 60 cm od tla, ovisno o veličini i snazi biljke.

Stručnjak kaže: "Može izgledati drastično, ali budleja vrlo dobro reagira na jaču rezidbu.

Ako je ostavite bez rezanja, postat će visoka, odrvenjela i ogoljena pri dnu, s manje cvjetova u visini očiju.“

Hortenzije

Hortenzije su još jedno područje u kojem ljudi često griješe. Ključno je znati koju vrstu imate.

Stručnjak ističe: "Hydrangea paniculata i Hydrangea arborescens cvjetaju na mladim izbojcima, pa ih se može orezati sada bez gubitka cvjetova.“

Savjetuje da ih se skrati do zdravog para pupova niže na stabljici kako bi se potaknuo rast čvrstih novih izboja.

Klasične hortenzije s okruglim cvatovima (tzv. mophead) cvjetaju na starom drvu, što znači da biste rezidbom u ovom razdoblju mogli ukloniti pupove za ovogodišnje cvjetanje. Kod te vrste sada treba ukloniti samo suhe ili oštećene stabljike.

Ali dodaje: "To je jedna od najčešćih pogrešaka u rezidbi koju viđam. Malo istraživanja prije rezanja čini veliku razliku.“

Voćni grmovi

Ogrozd i ribiz trebaju se orezivati krajem zime dok još miruju. Ako se rezidba previše odgodi, biljka može doživjeti stres, što smanjuje njezin rodni potencijal.

Stručnjak nastavlja: "Kod ogrozda je važno osigurati dobru prozračnost u sredini grma. Uklonite grane koje se križaju i sve niske izboje koji bi plodove povlačili prema tlu. To pomaže u smanjenju bolesti i znatno olakšava berbu.“

Kod crnog ribiza svake godine treba ukloniti dio najstarijih izboja sve do baze kako bi se potaknuo rast novih mladica.

Crveni i bijeli ribiz imaju koristi od skraćivanja postranih izboja uz zadržavanje čvršće, pravilne strukture grma.

Ali zaključuje: "Svaki voćni grm ima svoj način rezidbe. No zajedničko svima je vrijeme. Kasna zima je razdoblje kada ih možete pravilno oblikovati bez ometanja aktivnog rasta.“