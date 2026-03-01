Što se i koliko krade po hrvatskim supermarketima?

Iz MUP-a podsjećaju da je kazneno djelo krađe propisano je čl. 228 Kaznenog zakona RH, a prema tom članku kaznom zatvora do tri godine, kaznit će se onaj tko pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji. Ako je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. Ako je vrijednost ukradene stvari velika, počinitelje će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.