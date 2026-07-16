Prijevara s kilometražom skupo stoji hrvatske vozače: Rabljeni auti skuplji i više od 20 posto

„Prijevara s kilometražom ostaje ozbiljan problem diljem Europe, a države još uvijek čine premalo kako bi se s njim učinkovito pozabavile. Njemačka je najveći izvoznik rabljenih automobila u EU, izvozeći gotovo 2 milijuna rabljenih vozila godišnje u druge države članice Europske unije. Slijede je Italija, Belgija i Nizozemska. Stoga, kada takve zemlje ograniče dijeljenje nekih podataka o povijesti vozila za izvezene automobile, vozači u drugim zemljama ostaju bez važnih informacija vezanih uz sigurnost. Kada vozači kupe automobile čija je stvarna kilometraža znatno veća od oglašene, ne samo da ga preplaćuju, već mogu imati i poteškoća s ispravnim planiranjem održavanja, suočiti se s češćim kvarovima ili čak voziti nesigurno vozilo”, kaže Buzelis.