Preplaćivanje vozila
Prijevara s kilometražom skupo stoji hrvatske vozače: Rabljeni auti skuplji i više od 20 posto
Iako se o prijevarama s kilometražom često raspravlja u medijima, ovaj oblik obmane i dalje je raširen.
Kupnjom vozila s manipuliranom kilometražom vozači ne samo da plaćaju znatno više nego što automobil stvarno vrijedi, već se kasnije mogu suočiti i s čestim popravcima.
Tvrtka za obradu IT podataka, carVertical, provela je istraživanje kako bi utvrdila kako prijevara s kilometražom utječe na vrijednost vozila. Rezultati su otkrili šokantnu činjenicu. Na nekim tržištima vozači preplaćuju automobil s izmijenjenom kilometražom za gotovo 50 % njegove vrijednosti.
„Budući da nisu svi zapisi o kilometraži digitalizirani, može biti prilično teško utvrditi je li neko manipulirao brojačem kilometara. Povrh toga, države još uvijek ne razmjenjuju podatke o vozilima na dosljedan način, zbog čega kupci rabljenih automobila nemaju podatke”, objašnjava Matas Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište u tvrtki carVertical.
Cijene vozila značajno rastu
Istraživanje tvrtke carVertical pokazalo je da u Hrvatskoj prijevara s kilometražom umjetno podiže vrijednost vozila u prosjeku za 22,7 %. Automobil koji se s izmijenjenom kilometražom prodaje za 20.000 EUR u stvarnosti bi mogao vrijediti tek oko 16.300 EUR.
„Vraćanjem kilometraže nepošteni prodavači mogu stvoriti iluziju da je vozilo u boljem stanju nego što zapravo jest. Što je automobil skuplji, kupci mogu izgubiti više novca. To je osobito važno za kupce novijih, premium rabljenih vozila”, kaže Buzelis.
Situacija se razlikuje u istočnoj i zapadnoj Europi
Utjecaj prijevare s kilometražom na vrijednost vozila značajno varira od zemlje do zemlje. Najmanji utjecaj na cijene zabilježen je u Srbiji, Ukrajini i Rumunjskoj, dok je najveći utjecaj zabilježen u Njemačkoj, Belgiji i Francuskoj.
Od svih vozila koja je carVertical provjerio u Hrvatskoj, 2,2 % imalo je izmijenjenu kilometražu. U prosjeku su brojači kilometara bili vraćeni za 38.600 kilometara. Za usporedbu, u Njemačkoj, gdje prijevara s kilometražom ima najveći utjecaj na vrijednost vozila među svim zemljama uključenim u istraživanje, povećavajući cijene za čak 49,3 %, 1,7 % vozila imalo je izmijenjene podatke o kilometraži. U toj je zemlji s prave kilometraže vozila u prosjeku uklonjeno 34.400 kilometara.
Na drugom kraju spektra nalazi se Srbija, gdje je utjecaj prijevare s kilometražom na vrijednost vozila najniži među svim obuhvaćenim zemljama, svega 9,3 %. Udio automobila s izmijenjenom kilometražom u Srbiji dosegao je 3,9 %, dok su vozila tamo u prosjeku bila „pomlađena” za 53.500 kilometara.
Prema Buzelisu, najbolji način da izbjegnete kupnju vozila s izmijenjenom kilometražom jest da prije kupnje rabljenog automobila uvijek provjerite njegovu povijest. To omogućuje provjeru je li kilometraža autentična, a ako nije, za koliko je kilometara smanjena i kada je došlo do izmjene.
„Prijevara s kilometražom ostaje ozbiljan problem diljem Europe, a države još uvijek čine premalo kako bi se s njim učinkovito pozabavile. Njemačka je najveći izvoznik rabljenih automobila u EU, izvozeći gotovo 2 milijuna rabljenih vozila godišnje u druge države članice Europske unije. Slijede je Italija, Belgija i Nizozemska. Stoga, kada takve zemlje ograniče dijeljenje nekih podataka o povijesti vozila za izvezene automobile, vozači u drugim zemljama ostaju bez važnih informacija vezanih uz sigurnost. Kada vozači kupe automobile čija je stvarna kilometraža znatno veća od oglašene, ne samo da ga preplaćuju, već mogu imati i poteškoća s ispravnim planiranjem održavanja, suočiti se s češćim kvarovima ili čak voziti nesigurno vozilo”, kaže Buzelis.
Metodologija
Istraživanje tvrtke carVertical analizira utjecaj prijevare s kilometražom na vrijednost vozila u 18 europskih zemalja. Utjecaj manipulacije kilometražom izmjeren je analizom izvješća o povijesti vozila koja su kupci tvrtke naručili između travnja 2025. i ožujka 2026. godine. Istraživanje ispituje promjene u vrijednosti vozila proizvedenih između 2005. i 2025. godine s izmijenjenom i stvarnom kilometražom.
carVertical je tvrtka za obradu IT podataka koja prikuplja i standardizira velike količine automobilskih podataka iz više od 1000 globalnih izvora, uključujući tijela za provedbu zakona, nacionalne/državne registre, financijske ustanove i portale za oglašavanje u 37 zemalja. Te složene podatke potom oblikujemo u inovativne i dostupne proizvode namijenjene tvrtkama i krajnjim kupcima, pretvarajući sirove informacije u vrijedne tržišne uvide, prognoze i sveobuhvatna izvješća o povijesti vozila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare