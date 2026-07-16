Većina vozača s gumama za sve sezone radi istu pogrešku – posljedice mogu biti opasne

Pexels/Ilustracija

Gume za sve sezone (All-weather ili cjelogodišnji pneumatici) postaju sve popularniji izbor među vozačima jer eliminiraju potrebu za sezonskom zamjenom guma dvaput godišnje. Ipak, uvjerenje da s ovim gumama nema nikakvog posla velika je zabluda. Iako štede vrijeme i novac za sezonsku montažu, ove gume i dalje zahtijevaju redovitu njegu i održavanje kako se ne bi prebrzo istrošile.

Podijeli

Oglas

Autoklubovi i proizvođači guma ističu da vozači ne smiju zanemariti jedno ključno pravilo: redovitu rotaciju kotača između prednje i stražnje osovine.

Zašto je rotacija guma obvezna?

Razlog leži u neravnomjernom opterećenju osovina vozila. Kod automobila s prednjim pogonom, koji su i najčešći na našim cestama, prednje gume podnose najveći teret – one upravljaju, koče i prenose snagu motora na cestu. Zbog toga se troše znatno brže od stražnjih. Ako gume godinama ostavite na istim pozicijama, razlika u istrošenosti postat će drastična, što izravno ugrožava sigurnost vožnje, prenosi Fenix Magazin.

Njemački autoklub ADAC preporučuje rotaciju guma za sve sezone nakon otprilike 10.000 do 15.000 prijeđenih kilometara. Vozači koji često voze kratke relacije, gradske rute ili upravljaju teškim vozilima (poput električnih automobila) trebali bi kontrolirati i rotirati gume još češće.

Kako se gume točno rotiraju ovisi o njihovom dizajnu:

Gume s usmjerenim profilom (laufrichtungsgebunden): One se u pravilu premještaju isključivo na istoj strani vozila (prednja desna ide na stražnju desnu i obrnuto).

Asimetrične gume: Kod njih su mogući i drugi obrasci rotacije, ali uvijek se moraju pratiti točne specifikacije proizvođača guma ili vozila.

Gdje idu nove gume – naprijed ili natrag?

Ako mijenjate samo dvije gume, a ne sve četiri, stručnjaci i ADAC imaju jasan i jednoglasan savjet: nove gume uvijek se montiraju na stražnju osovinu. Starije gume, pod uvjetom da još uvijek imaju dovoljno dubok utor, premještaju se na prednju osovinu.

Ova praksa služi održavanju stabilnosti vozila. Stražnja osovina je ključna za stabilnost automobila u zavojima i pri naglim manevrima. Gume s dubljim utorima na stražnjim kotačima pružaju znatno bolji bočni prihvat na mokroj cesti, čime se drastično smanjuje rizik od opasnog zanošenja vozila i gubitka kontrole nad upravljačem.

Provjera tlaka i dubine utora: Jednom mjesečno

Bez obzira na rotaciju, provjera tlaka u gumama trebala bi postati mjesečna navika svakog vozača, osobito prije dužih putovanja. Nepravilan tlak ne samo da ubrzava i neravnomjerno troši gumu, već izravno utječe na produljenje puta kočenja i povećanu potrošnju goriva.

Također, redovito mjerite dubinu utora. Iako je zakonski minimum u većini europskih zemalja 1,6 milimetara, stručnjaci preporučuju da se cjelogodišnje gume, posebno prije zimskih mjeseci, zamijene znatno ranije. Kako se guma troši, njezina svojstva prianjanja na mokroj cesti i snijegu dramatično opadaju, stoga je sigurnije investirati u novi set na vrijeme.