Što učiniti kada dođe do prometne nesreće: Pravni koraci

Upravo u tim trenucima, kada je adrenelin na vrhuncu i misli su raspršene na tisuću strana, donose se odluke koje će odrediti tijek događaja u nadolazećim tjednima, pa čak i mjesecima. Hrvatska udruga auto struke (HUAS) i Hrvatska udruga za zaštitu potrošača godinama upozoravaju na važnost poznavanja pravnih koraka koje svaki vozač mora poduzeti nakon sudara. Jer između kaosa na cesti i pravedne odštete stoji niz procedura koje štite prava oštećene strane. Poznavanje ovih koraka može značiti razliku između mjeseci frustracije i brze, pravedne odštete.