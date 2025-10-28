Alkohol u organizmu: Koliko treba pričekati prije nego što sjednete za volan?

Alkohol dugo ostaje u organizmu, a samim time raste opasnost u prometu. U Velikoj Britaniji je u periodu od pet ujutro do 11 ujutro kažnjena četvrtina vozača zbog vožnje u pijanom stanju (a tamo je dopušteno 0,8 promila, više nego kod nas). Što nam to govori? Nakon noćne pijanke, alkohol se zadržava u organizmu i vozači još nisu spremni sjesti za upravljač automobila.