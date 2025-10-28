Alkohol u organizmu: Koliko treba pričekati prije nego što sjednete za volan?

Kako će alkohol djelovati na vas? Ovisi to o spolu, dobi, metabolizmu, masi konzumenta, vrsti alkohola, o tome što ste jeli prije pijenja, razini stresa kojoj ste izloženi.
Alkohol dugo ostaje u organizmu, a samim time raste opasnost u prometu. U Velikoj Britaniji je u periodu od pet ujutro do 11 ujutro kažnjena četvrtina vozača zbog vožnje u pijanom stanju (a tamo je dopušteno 0,8 promila, više nego kod nas). Što nam to govori? Nakon noćne pijanke, alkohol se zadržava u organizmu i vozači još nisu spremni sjesti za upravljač automobila.
Dakle, s alkoholom budite oprezni, a pogotovo s procjenom kad možete voziti, piše Revija HAK. Kako će alkohol djelovati na vas? Ovisi to o spolu, dobi, metabolizmu, masi konzumenta, vrsti alkohola, o tome što ste jeli prije pijenja, razini stresa kojoj ste izloženi…
Britanska organizacija za sigurnost prometa Road Respect analizirala je konzumaciju alkohola i sposobnost za vožnju te je izdala preporuke koliko biste trebali čekati nakon pića, odnosno koliko dugo alkohol ostaje u organizmu. Probajte se držati ovih uputa, kako biste izbjegli sve moguće probleme u prometu, od onih tragičnih do financijskih.
Čaša vina (13.5 posto alkohola)
- Jedno piće – 3.5 sata
- Dva pića – 7 sati
- Tri pića – 10.5 sati
- Četiri pića – 14 sati
- Pet pića – 17.5 sati
Čašica žestokog pića (40 posto alkohola)
- Jedno piće – 1.5 sat
- Dva pića – 3 sata
- Tri pića – 4.5 sata
- Četiri pića – 6 sati
- Pet pića – 7.5 sati
Pivo, lager (5 posto alkohola)
- Jedno piće – 2.5 sata
- Dva pića – 5 sati
- Tri pića – 7.5 sati
- Četiri pića – 10 sati
- Pet pića – 12.5 sati
