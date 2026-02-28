Zastupnica EU parlamenta otkriva tko stoji iza zabrane benzinaca i dizelaša: "Imali su veliki utjecaj"

“Imali ste probleme u planiranju samog putovanja. Nismo znali točno gdje su te punionice, koliko se čeka, kolikog su kapaciteta. Ono što nama treba to su brze punionice. Sada s ovom uredbom se po prvi puta propisuje da ćemo na glavnim cestovnim koridorima svakih 60 kilometara imati brze punionice. To je ono što je ključno. Da vi onda možete isplanirati, da ćemo znati koliko je broj tih punionica, koliko se čeka na te punionice i u konačnici da to bude jednostavno punjenje kao da ste na benzinskoj i punite gorivo”, kazala je Brnjac.