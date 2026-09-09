Lažne krafne bez kvasca: Gotove za 10 minuta, ne upijaju ni kap ulja i uspijevaju svima

Miris toplih krafni podsjeća na djetinjstvo, ali mnogi odustanu od pripreme čim pomisle na višesatno čekanje da se kvasac aktivira i tavu punu ulja koje prska na sve strane. Postoji trik za lažne krafne bez kvasca koje uspijevaju iz prvog pokušaja, zamijese se za pet minuta, a tijekom prženja ne upijaju ni kap masnoće, piše krstarica.com.