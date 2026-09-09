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Lažne krafne bez kvasca: Gotove za 10 minuta, ne upijaju ni kap ulja i uspijevaju svima
Napravite mekane lažne krafne bez kvasca za samo 10 minuta. Tijesto ne upija ni kap ulja, zamijesi se bez čekanja i uspijeva već iz prvog pokušaja.
Miris toplih krafni podsjeća na djetinjstvo, ali mnogi odustanu od pripreme čim pomisle na višesatno čekanje da se kvasac aktivira i tavu punu ulja koje prska na sve strane. Postoji trik za lažne krafne bez kvasca koje uspijevaju iz prvog pokušaja, zamijese se za pet minuta, a tijekom prženja ne upijaju ni kap masnoće, piše krstarica.com.
Potrebni sastojci
- 250 g gustog jogurta (najbolje sobne temperature)
- 1 jaje
- 2 žlice šećera
- 1 prstohvat soli
- 1 vrećica praška za pecivo
- oko 250 g glatkog brašna
- ulje za prženje (dublji sloj)
Zašto ovo tijesto uspijeva iz prve
Tijesto treba biti gusto, poput tijesta za pite kada ga zahvatite žlicom, a ne tekuće kao ono za palačinke. Ako se sa žlice odvaja u jednom komadu i ne curi, postigli ste pravu gustoću.
Prašak za pecivo reagira čim dođe u dodir s kiselinom iz jogurta. Zato se ovo tijesto ne ostavlja da stoji – miješajte ga najviše minutu i odmah prijeđite na prženje jer se svakom minutom čekanja u zdjeli gube mjehurići koji trebaju odraditi svoj posao tijekom prženja. Upravo se tu najčešće gubi prepoznatljiva mekoća.
Kako spriječiti da krafne upiju ulje
Ulje mora biti vruće, oko 175 stupnjeva, i u tome je cijela tajna. Ako nemate kuhinjski termometar, ubacite komadić tijesta: ako potone pa se nakon sekunde podigne na površinu uz sitne mjehuriće, ulje je spremno.
Ako ostane na dnu, ulje nije dovoljno zagrijano i krafna će ga upiti poput spužve.
Žlicu kojom vadite tijesto umočite u vruće ulje prije svakog komada. Tijesto će tako samo skliznuti sa žlice, neće se razvlačiti niti stvarati tanke krajeve koji mogu zagorjeti.
Umjesto široke tave, na manji plamenik stavite dublji i uži lonac – sloj ulja bit će viši, temperatura će se lakše održavati, a istodobno možete pržiti po četiri krafne.
Najveća pogreška zbog koje krafne upijaju masnoću
Glavni problem nije u samom ulju, već u strahu da tijesto neće biti pečeno u sredini. Zbog toga mnogi smanje temperaturu i krafne prže dulje, a upravo tada one počinju upijati ulje.
Rješenje je u visokoj temperaturi i manjim komadima. Čajna žličica tijesta daje krafnu veličine oraha koja će se ispeći do kraja prije nego što stigne upiti masnoću.
Zlatna boja s obje strane znači da su krafne gotove, a za to je potrebno oko minutu do minutu i pol sa svake strane. Cijela tura može biti gotova za 10 minuta.
Vadite ih na rešetku umjesto na papirnati ubrus jer se ispod njih na ubrusu skuplja para zbog koje korica omekša. Šećerom u prahu pospite ih tek kada se malo ohlade kako se šećer ne bi pretvorio u sirup.
Što možete promijeniti u receptu
Zamjena za jogurt: Možete upotrijebiti kiselo mlijeko, ali u tom slučaju smanjite količinu brašna za dvije žlice.
Zaslađivač: Umjesto bijelog šećera dodajte žlicu meda. Krafne će biti nešto tamnije boje.
Trik protiv masnoće: Dodajte jednu žlicu ruma ili rakije u tijesto – alkohol pomaže spriječiti prodiranje ulja u koricu.
Brze krafne bez kvasca dopuštaju gotovo sve izmjene, osim nedovoljno zagrijanog ulja i predugog stajanja tijesta. To su dvije ključne pogreške zbog kojih recept može poći po zlu.
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