ljetni užitak
Obrnuti kolač s višnjama: Starinski desert koji uspijeva i početnicima
Sočne višnje, mekano tijesto i karamelizirani voćni sloj koji nakon okretanja izgleda kao da je stigao iz slastičarnice – obrnuti kolač s višnjama jedan je od onih recepata koji se prenose s generacije na generaciju.
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Ovaj se kolač priprema od sastojaka koje većina već ima kod kuće, a rezultat je lagan i mirisan desert koji se savršeno slaže uz poslijepodnevnu kavu ili kuglicu sladoleda od vanilije, piše Danas.rs.
Sastojci
Za voćni sloj:
- 500 g očišćenih višanja (svježih ili odmrznutih)
- 80 g šećera
- 50 g maslaca
Za tijesto:
- 3 jaja
- 120 g šećera
- 100 ml ulja
- 150 ml jogurta
- 200 g brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 čajna žličica ekstrakta vanilije
- prstohvat soli
Priprema
Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
U kalup promjera oko 24 cm stavite maslac i šećer pa ih kratko zagrijavajte dok se maslac ne otopi. Višnje ravnomjerno rasporedite po cijeloj površini.
U većoj zdjeli izmiksajte jaja i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta.
Dodajte ulje, jogurt i vaniliju pa kratko sjedinite sastojke. Umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i soli. Smjesu pažljivo prelijte preko višanja i poravnajte površinu.
Pecite 35 do 40 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu kolača ne izađe suha.
Nakon vađenja iz pećnice ostavite kolač da odstoji desetak minuta.
Dok je još topao, preokrenite ga na pladanj kako bi voćni sloj ostao na vrhu.
Ako su višnje izrazito kisele, u voćni sloj možete dodati još jednu žlicu šećera.
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