Izvješće WHO-a
Zarazna bolest ponovno se širi Europom: Raste broj slučajeva, stručnjaci upozoravaju
Iako je broj smrti od ospica diljem svijeta od početka stoljeća drastično pao, zdravstvene vlasti upozoravaju da postoje zabrinjavajući znakovi ponovnog širenja bolesti.
Slučajevi ospica porasli su za 47 posto u Europi i srednjoj Aziji prošle godine, uglavnom zbog pada stope cijepljenja, stoji u novom izvješću Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
Upozorenje dolazi u trenutku kada globalni trendovi pokazuju ponovno jačanje ospica, pri čemu se postignuća iz 21. stoljeća u suzbijanju zaraza i smanjenju smrtnosti počinju gubiti.
Tijekom 2024. godine, prema procjenama, oko 95.000 ljudi u svijetu umrlo je od ospica, većinom djece mlađe od pet godina. To je značajan pad u odnosu na 780.000 smrti u 2000. godini, no WHO naglašava da je “svaka smrt od bolesti koja se može spriječiti vrlo učinkovitim i jeftinim cjepivom – neprihvatljiva”.
WHO navodi kako su kampanje cijepljenja protiv ospica od početka stoljeća spasile gotovo 59 milijuna života, piše Euronews.
Unatoč tome, broj zaraženih ponovno raste. Prošle godine zabilježeno je oko 11 milijuna slučajeva, što je otprilike 800.000 više nego u razdoblju prije pandemije.
Ranije ove godine agencija je izvijestila da je u Europi i srednjoj Aziji 2024. zabilježeno više od 120.000 slučajeva ospica – najviše u više od 25 godina.
Velike epidemije u 59 zemalja
Prošle je godine do velikih epidemija došlo u 59 zemalja, gotovo tri puta više nego 2021., navodi WHO.
“Ospice su najzarazniji virus na svijetu, a ovi podaci još jednom pokazuju kako će iskoristiti svaku pukotinu u našoj kolektivnoj obrani”, izjavio je čelnik WHO-a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Agencija kao glavni razlog navodi sve veći broj ljudi koji odbijaju cijepljenje. Budući da su ospice izuzetno zarazne, zdravstveni stručnjaci ističu da je potrebno najmanje 95 posto procijepljenosti kako bi se spriječilo širenje virusa.
Prema podacima WHO-a, prošle je godine 84 posto djece primilo prvu dozu cjepiva protiv ospica, a 76 posto drugu dozu. To predstavlja blagi porast u odnosu na godinu ranije – još dva milijuna djece primilo je cjepivo.
Ipak, više od 30 milijuna djece u 2024. ostalo je “nedovoljno zaštićeno” od ospica, većinom u Africi i istočnom Mediteranu.
Epidemije se mogu pojaviti i u državama s visokom ukupnom stopom cijepljenja ako postoje lokalne zajednice s niskom procijepljenošću.
WHO upozorava
WHO upozorava da su ospice često prva bolest koja se vraća kad procijepljenost padne, što ukazuje na slabosti zdravstvenih sustava i programa imunizacije diljem svijeta.
Posebno zabrinjava što djeca koja prežive ospice imaju veći rizik od ozbiljnih komplikacija poput upale pluća, sljepoće i encefalitisa, koji može uzrokovati oticanje i oštećenje mozga.
WHO poziva na veće financiranje i obnovljene napore u globalnom iskorjenjivanju ospica.
“Ospice ne poznaju granice, ali kada je svako dijete u svakoj zajednici cijepljeno, skupe epidemije mogu se spriječiti, životi spasiti, a bolest iskorijeniti iz cijelih država”, poručio je Tedros.
