Zarazna bolest ponovno se širi Europom: Raste broj slučajeva, stručnjaci upozoravaju

Tijekom 2024. godine, prema procjenama, oko 95.000 ljudi u svijetu umrlo je od ospica, većinom djece mlađe od pet godina. To je značajan pad u odnosu na 780.000 smrti u 2000. godini, no WHO naglašava da je “svaka smrt od bolesti koja se može spriječiti vrlo učinkovitim i jeftinim cjepivom – neprihvatljiva”.