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Domaći kečap: Provjeren recept za savršen okus bez konzervansa
Ako imate višak zrelih ljetnih rajčica, odličan način da ih sačuvate za hladnije mjesece jest priprema domaćeg kečapa. Jednostavan je za napraviti, a prednost je što sami možete odrediti količinu šećera i začina.
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Rezultat je gust i aromatičan umak bez umjetnih dodataka.
Od navedene količine dobit ćete otprilike 2 do 2,5 litre kečapa, ovisno o sočnosti rajčica i tome koliko ga želite zgusnuti, piše Danas.rs.
Sastojci
- 5 kg potpuno zrelih rajčica
- 500 g luka
- 3 češnja češnjaka
- 150 g šećera
- 100 ml alkoholnog ili jabučnog octa (9 %)
- 2 ravne žlice soli
- 1 čajna žličica mljevenog crnog papra
- 1 čajna žličica slatke mljevene paprike
- ½ čajne žličice cimeta
- 3 klinčića
- 2 lovorova lista
Priprema
Rajčice operite i narežite na veće komade, a luk očistite i nasjeckajte. Stavite ih u veliki lonac, dodajte češnjak i kuhajte na srednje jakoj vatri oko 30 do 40 minuta, dok povrće potpuno ne omekša.
Smjesu potom propasirajte kako biste uklonili kožicu i sjemenke. Dobivenu pulpu vratite u lonac pa dodajte šećer, sol, ocat, papar, mljevenu papriku i cimet.
Klinčiće i lovor stavite u gazu ili cjedilo za začine kako biste ih kasnije lakše izvadili.
Kečap kuhajte bez poklopca oko sat i pol do dva sata, na laganoj do srednjoj vatri. Kako se smjesa bude zgušnjavala, potrebno ju je sve češće miješati kako ne bi zagorjela.
Kečap je gotov kada postigne gustoću sličnu kupovnom i kada kuhača nakon povlačenja kratko ostavlja trag na dnu lonca.
Izvadite lovor i klinčiće, a vrući kečap ulijte u prethodno oprane, sterilizirane i zagrijane staklene boce ili staklenke. Odmah ih dobro zatvorite.
Kako ga dodatno prilagoditi?
Ako želite potpuno gladak kečap, pred kraj kuhanja smjesu možete dodatno usitniti štapnim mikserom.
Za pikantniju verziju dodajte malo čili papričice, dok za slađi kečap količinu šećera možete prilagoditi vlastitom ukusu.
Najvažnije je koristiti dobro zrele, mesnate rajčice i ne žuriti s kuhanjem – upravo je dovoljno dugo ukuhavanje ključno za gustu teksturu i bogat okus domaćeg kečapa.
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