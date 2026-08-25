Bivši potpredsjednik HDZ-a
Ministarstvo zdravstva: Milijan Brkić je u kratkom roku imao četiri hitne operacije
Bivši potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić u kratkom je razdoblju podvrgnut četirima hitnim operacijama, potvrdilo je Ministarstvo zdravstva u odgovoru Indexu. Dvije su obavljene u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, a još dvije nakon njegova prijevoza u KBC Zagreb.
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Brkić se i dalje nalazi na intenzivnom liječenju. Odluka o zračnom prijevozu donesena je, tvrdi Ministarstvo za Index, ‘na osnovi kliničkog stanja koje je bilo hitno i životno ugrožavajuće’.
Zdravstveni problemi zatekli su ga u Klobuku u Bosni i Hercegovini, nakon čega je hospitaliziran u Mostaru. Ondje je zbog teškog stanja u kratkom roku dvaput hitno operiran. Budući da je klinički tijek bio nepovoljan, liječnici koji su ga liječili procijenili su da liječenje treba nastaviti u Hrvatskoj.
Uslijedila je komunikacija između uprave mostarske bolnice i Ministarstva zdravstva radi koordinacije njegova premještaja. Brkić, hrvatski državljanin i osiguranik HZZO-a, 19. kolovoza prevezen je u KBC Zagreb, gdje su izvedena još dva operativna zahvata.
Za prijevoz je angažiran policijski helikopter Subaru Bell 412EPX, jedan od najnovijih u floti MUP-a, stacioniran na jugu Hrvatske.
Hrvatski pravilnik nije primijenjen
Ministarstvo navodi da se hrvatski Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine ne primjenjuje na SKB Mostar jer je riječ o zdravstvenoj ustanovi u drugoj državi.
"Budući da je SKB Mostar zdravstvena ustanova u BiH, na njezino se postupanje neposredno ne primjenjuju odredbe hrvatskog Pravilnika ni njime propisani obrasci. Riječ je o prekograničnom medicinskom prijevozu koji se provodi u okviru važećih propisa i sporazuma o suradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine", odgovorilo je Ministarstvo.
Hrvatska i Federacija BiH 22. srpnja potpisale su sporazum o suradnji u hitnoj medicini. On se prvenstveno odnosi na zbrinjavanje životno ugroženih hrvatskih državljana iz Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije u SKB-u Mostar. Brkić je, međutim, prevezen u suprotnom smjeru – iz Mostara u Zagreb.
Index je od Ministarstva zatražio objašnjenje pravne osnove i procedure primijenjene u njegovu slučaju. Pravilnik o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti inače predviđa da liječničko povjerenstvo HZZO-a procjenjuje potrebu za povratkom hrvatskog osiguranika iz inozemstva te određuje prijevozno sredstvo i bolnicu u koju će biti premješten.
U četiri godine 4478 intervencija helikoptera MUP-a i MORH-a
Ministarstvo nije navelo je li to povjerenstvo sudjelovalo u Brkićevu slučaju. Nije odgovorilo ni tko je formalno odobrio premještaj, odabrao KBC Zagreb i odlučio da se upotrijebi upravo MUP-ov Bell iz Dubrovnika.
Bez konkretnog odgovora ostalo je i pitanje koliko je pacijenata iz BiH dosad prevezeno helikopterima MUP-a. Ministarstvo je navelo samo da je od 2021. do 2025. evidentirano 4478 intervencija helikoptera MUP-a i MORH-a, bez razvrstavanja prema državljanstvu ili državi polaska pacijenata. Jedinstvena cijena takvih prijevoza ne postoji, a pacijent ne snosi trošak leta državnim helikopterom.
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