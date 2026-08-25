Ministarstvo zdravstva: Milijan Brkić je u kratkom roku imao četiri hitne operacije

Zdravstveni problemi zatekli su ga u Klobuku u Bosni i Hercegovini, nakon čega je hospitaliziran u Mostaru. Ondje je zbog teškog stanja u kratkom roku dvaput hitno operiran. Budući da je klinički tijek bio nepovoljan, liječnici koji su ga liječili procijenili su da liječenje treba nastaviti u Hrvatskoj.