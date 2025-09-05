Najpoznatiji proizvođač kečapa konačno otkrio treba li ga čuvati u hladnjaku ili ne – neki su napravili veliku pogrešku

Olivia Lennon iz Heinz Tomato izjavila je za Daily Mail: "Postojao je samo jedan točan odgovor i sa zadovoljstvom obavještavamo ljubitelje Heinz Tomato Ketchupa da se naš kečap mora čuvati u hladnjaku. Iako znamo da ga mnogi čuvaju u ormaru, preporučujemo hladnjak nakon otvaranja. To je najbolji način da se sačuva prepoznatljiv okus našeg kečapa."