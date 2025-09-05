Oglas

Najpoznatiji proizvođač kečapa konačno otkrio treba li ga čuvati u hladnjaku ili ne – neki su napravili veliku pogrešku

Nova.rs
05. ruj. 2025. 07:16
Ilustracija

Dok neki ljudi drže otvoren kečap u kuhinjskom ormariću, drugi tvrde da mu je mjesto u hladnjaku. Iako najveći broj ljudi kečap čuva u hladnjaku.

Čuveni proizvođač Heinz otkrio je gdje bi crveni umak trebao stajati nakon otvaranja, kako bi imao najbolji okus.

Na društvenim mrežama Heinz je pitao potrošače drže li kečap u hladnjaku ili u kuhinjskom ormaru, i odmah se razvila burna rasprava. Iznenađujuće, oko 2.500 glasača podijelilo se gotovo ravnomjerno, a isto mišljenje pojavilo se i među korisnicima Reddita.

"Ja sam definitivno za hladnjak, zanima me jesam li stvarno čudan kao što moj prijatelj misli!“

"U hladnjak. Točka." Treći se nadovezao: "Doslovno na boci piše ‘čuvati u hladnjaku’…"

"U kuhinjskom ormariću – tko želi hladan umak uz doručak?"

Prema etiketi, otvorena boca kečapa treba se držati u hladnjaku i potrošiti u roku od osam tjedana, prenosi Nova.rs.

Preporuka - hladnjak

Olivia Lennon iz Heinz Tomato izjavila je za Daily Mail: "Postojao je samo jedan točan odgovor i sa zadovoljstvom obavještavamo ljubitelje Heinz Tomato Ketchupa da se naš kečap mora čuvati u hladnjaku. Iako znamo da ga mnogi čuvaju u ormaru, preporučujemo hladnjak nakon otvaranja. To je najbolji način da se sačuva prepoznatljiv okus našeg kečapa."

Međutim, organizacija Which? dala je nešto drugačiji sud: "Što kažu stručnjaci, nije obavezno držati kečap u hladnjaku. Ne samo da sadrži ocat, nego su i rajčice prirodno kisele, što pomaže očuvanju proizvoda na sobnoj temperaturi."

Nutricionistica dr. Sarah Schenker objašnjava: "Neki ljudi ga drže u hladnjaku jer vole ohlađen okus, ali zapravo nema potrebe da bude u njemu. To je stvar osobnih preferencija, temperature u kuhinji i prostora koji imate."

Heinz je još 2017. izdao priopćenje: "Zbog prirodne kiselosti Heinz Ketchup je stabilan na polici. Međutim, njegova trajnost nakon otvaranja ovisi o uvjetima čuvanja. Preporučujemo da se, kao i svaka prerađena hrana, nakon otvaranja drži u hladnjaku. Tako se osigurava najbolja kvaliteta proizvoda."

Heinz hladnjak kečap prehrana

