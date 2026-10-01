Penava uoči izbora: Bez legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva BiH ostaje nestabilna i nepravedna

"Republika Hrvatska ima ustavnu obvezu i moralnu odgovornost prema Hrvatima u BiH, ali i odgovornost prema BiH kao prijateljskoj i susjednoj zemlji s kojom smo dijelili sudbinu, pa i u vrijeme velikosrpske agresije“, poručio je Penava na konferenciji za novinare. Dodao je i kako 'hrvatska izborna jedinica nije nikakvo razbijanje BiH, nego osiguranje da Hrvati u BiH ne budu građani drugog reda i da Predsjedništvo odražava ustavnu stvarnost – tri konstitutivna naroda'.