Neizvjesna budućnost: Francuska preispituje svoj kultni kruh

Seize Heures Trente Pâtisserie-Boulangerie u Rennesu jedna je od nekoliko pekara diljem Francuske koje su dospjele na naslovnice zbog smjelosti da ne prodaju bagete. Kad je slastičarka i vlasnica Marion Juhel prije dvije godine proširila svoju slastičarnicu u pekaru, namjerno je odlučila da neće nuditi bagete. Za Juhel, to je energetski intenzivan proizvod s malom nutritivnom vrijednošću i kratkim rokom trajanja, što dovodi do jedne od njezinih najvećih iritacija: prekomjernog bacanja hrane.