Nutricionisti otkrivaju: Ovo je jedini kruh koji biste trebali jesti

Iako se radi o ugljikohidratima, kruh može biti dio uravnotežene prehrane – pod uvjetom da odaberete pravu vrstu. Danas je izbor ogroman, pa se postavlja pitanje: kako znati koji je kruh doista najbolji za zdravlje? Stručnjaci s Health.com otkrili su što birati.
Nutricionisti kažu da je kruh zdrav kada ispunjava nekoliko ključnih uvjeta. Prije svega, trebao bi biti bogat vitaminima i mineralima koji doprinose općem zdravlju. Također, važno je da sadrži dovoljno vlakana, koja pomažu probavi i čine da duže ostanemo siti, prenosi Danas.rs.
Zdrav kruh trebao bi imati i dovoljno proteina, važnih za mišiće, kosti i kožu. Najbolji izbor je kruh od cjelovitih žitarica, bez rafiniranog brašna, jer upravo cjelovito zrno čuva mekinje, klicu i endosperm – dijelove u kojima se nalaze najvrjednije hranjive tvari.
Obratite pozornost i na šećer – najbolji kruh ne sadrži dodani šećer ili ga ima minimalno, jer previše šećera povećava rizik od kroničnih bolesti.
Što nutricionisti preporučuju?
Svi se stručnjaci slažu – najbolji izbor je 100 % cjeloviti kruh. On je prirodno bogat vlaknima, vitaminima B skupine, željezom, magnezijem i selenom, a sadrži i više proteina od bijelog kruha.
"Za razliku od bijelog, cjeloviti kruh zadržava sve dijelove zrna, što tijelu daje punu nutritivnu vrijednost koju žitarica prirodno nudi“, objašnjava Lena Beal iz Akademije za prehranu i dijetetiku.
Zašto je proklijali kruh još bolji?
Posebno se ističe proklijali cjeloviti kruh – napravljen od zrna koja su prethodno proklijala, što povećava njihovu hranjivu vrijednost.
"Klijanje poboljšava probavljivost, povećava sadržaj proteina i pomaže boljoj apsorpciji hranjivih tvari poput vitamina B i željeza“, kaže nutricionistica Grace Derocha. Dodaje da proklijali kruh može imati i blaži utjecaj na razinu šećera u krvi, što je korisno onima koji paze na glikemijski indeks hrane.
Nutricionistica Samantha Cassetty ističe da klijanje dodatno olakšava probavu i povećava nutritivnu vrijednost kruha.
Dakle, ako želite najzdraviji kruh, birajte 100 % cjeloviti kruh, a ako imate priliku, odlučite se za proklijali cjeloviti kruh. On je nutritivno bogatiji, lakše se probavlja i može povoljnije utjecati na razinu šećera u krvi.
Uravnotežena prehrana ne znači izbacivanje kruha – već pametan izbor vrste koju jedete.
