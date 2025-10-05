Nutricionisti otkrivaju: Ovo je jedini kruh koji biste trebali jesti

Zdrav kruh trebao bi imati i dovoljno proteina, važnih za mišiće, kosti i kožu. Najbolji izbor je kruh od cjelovitih žitarica, bez rafiniranog brašna, jer upravo cjelovito zrno čuva mekinje, klicu i endosperm – dijelove u kojima se nalaze najvrjednije hranjive tvari.

Obratite pozornost i na šećer – najbolji kruh ne sadrži dodani šećer ili ga ima minimalno, jer previše šećera povećava rizik od kroničnih bolesti.