kao iz filma strave
Znanstvenici otkrili misteriozni "đavolji cvijet". Nije mu potrebno sunčevo svjetlo
Većina biljaka okreće se prema Suncu. Sunčeva svjetlost znači hranu, energiju i život.
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No sićušna biljka otkrivena na sjenovitom tlu tajlandske šume kao da je odlučila prekršiti to osnovno pravilo. Zamislite da hodate šumom i ispod lišća pri tlu ugledate malen, gotovo crn cvijet, piše Science Alert.
Iz njegova vrha uzdižu se tri duga nastavka nalik rogovima, dok crvenkasto-narančaste mrlje podsjećaju na užarene oči. Još je neobičnije to što ova biljka može preživjeti bez Sunčeve svjetlosti.
Možda izgleda kao da je pobjegla iz horor filma, ali potpuno je stvarna.
Znanstvenici su novootkrivenoj vrsti dali ime dostojno njezina izgleda: Thismia daemona, odnosno „đavolji cvijet“.
Istraživači sa Sveučilišta Chulalongkorn i Sveučilišta Prince of Songkla opisali su vrstu u studiji objavljenoj u časopisu PhytoKeys.
Đavolski izgled vrste T. daemona nije jedino što ovu biljku čini neobičnom. Ona zanemaruje i jedno od najpoznatijih pravila biljnog života.
Većina biljaka sadrži klorofil, zeleni pigment koji apsorbira svjetlosnu energiju. Fotosintezom tu energiju koriste za proizvodnju vlastite hrane.
No T. daemona nema klorofil. Ne može koristiti Sunčevu svjetlost kao izvor energije niti fotosintezom proizvoditi vlastitu hranu.
Kako onda ne ugine od gladi?
Odgovor se krije pod zemljom: u gljivama.
Biljka ugljik i druge hranjive tvari dobiva preko gljiva koje žive u tlu. Znanstvenici takav način života nazivaju mikoheterotrofijom.
Jednostavno rečeno, umjesto da se okreće prema Suncu, „đavolji cvijet“ priključuje se na podzemnu mrežu gljiva.
Takav način života omogućuje mu preživljavanje na tamnom šumskom tlu. Veći dio života provodi skriven ispod sloja otpalog lišća, a iznad tla pojavljuje se tek nakratko kako bi procvao i stvorio plod.
Istraživači su vrstu otkrili u svibnju 2025. u Nacionalnom parku Thong Pha Phum u zapadnom Tajlandu. Primjerci su rasli među otpalim lišćem i niskim bambusom na nadmorskoj visini od približno 930 do 970 metara.
Lokacija je iznenadila znanstvenike jer se vrste roda Thismia uglavnom povezuju sa stalno vlažnim kišnim šumama na nižim nadmorskim visinama.
„Otkriće vrste Thismia daemona doista je bilo veliko iznenađenje“, rekao je botaničar sa Sveučilišta Prince of Songkla Sahut Chantanaorrapint.
Pronalaženje populacije u sezonskoj planinskoj šumi gotovo 1000 metara iznad mora upućuje na to da ove biljke možda mogu podnijeti širi raspon okolišnih uvjeta nego što su znanstvenici dosad pretpostavljali.
Zajedno s cvijetom, T. daemona može narasti do približno 12,5 centimetara. Njezini dlakavi, svijetlosmeđi korijeni podsjećaju na komadiće koralja. Gotovo crni cvijet ima mesnate crvenkasto-narančaste dijelove, prozirne plave prašnike i tri tanka „roga“ koja se uzdižu iznad kupolaste strukture.
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