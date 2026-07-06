Hrvatska pizzerija među najboljima u Europi, na popisu i dvije u susjedstvu

"Posljednjih godina Zagreb je, zahvaljujući Franko's Pizza Baru, postao jedno od referentnih odredišta za vrhunsku pizzu za sve ljubitelje koji prolaze kroz Hrvatsku. Ambijent je moderan, s udobnim sjedalima i sofama koje ujedno služe kao dekorativni elementi prostora. Stil pizze inspiriran je suvremenim trendovima, s nešto izraženijim rubom. Jelovnik je usmjeren na pizze s nadjevima, od tradicionalnih poput Margherite i Marinare do kreativnijih poput Il Respiro del Mare s jadranskim kozicama. Osim pizza, u ponudi su i neka predjela, glavna jela te manji izbor slastica za kraj obroka. Preporučujemo da kušate calzone – izvrsno pripremljen nadjev koji nije lako pronaći izvan Napulja – u njegovoj klasičnoj varijanti s fior di latte mozzarellom i dimljenom šunkom. Ponuda pića vrlo je kvalitetna, uz dobar izbor ginova i rumova koji izvrsno nadopunjuju jelovnik. Pažljiva usluga i cijene u prosječnom rasponu čine ovu pizzeriju nezaobilaznim mjestom za posjet u Hrvatskoj.