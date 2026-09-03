Recept za ajvar iz 1915. godine koji danas izgleda potpuno nevjerojatno

Prema izvorima s Wikipedije, prvi poznati pisani recept za ajvar pojavljuje se 1877. godine u knjizi "Srpska kuvarica" autorice Katarine Popović Midžine, objavljenoj u Novom Sadu. U tom receptu opisuje se priprema ajvara s paprikama i patlidžanom, što upućuje na to da je ajvar bio poznat i koristio se u srpskim kućanstvima još u 19. stoljeću.