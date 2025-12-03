Recept za sarme star 70 godina ponovno je hit, ali jedan sporni sastojak je podijelio Balkan

Odvojite listove kupusa i uklonite korijen na listu. Pripremite smjesu tako da mljevenom mesu dodate sitno nasjeckani crveni i češnjak luk, peršin, papriku, sol, jaje i kuhanu, ocijeđenu rižu. Sve dobro promiješajte i rasporedite po listovima kupusa, pa zarolajte sarme. Na dno širokog lonca stavite malo nasjeckanog kiselog kupusa, pa poredajte kriške i između njih umetnite suho meso. Prekrijte ostatkom kupusa, zalijte vodom ili temeljcem, poklopite i pustite da lagano krčka. Kad su sarme napola kuhane, dodajte umak i nastavite polako kuhati nekoliko sati, dok sve potpuno ne omekša i okusi se ne sjedine.