Recept za sarme star 70 godina ponovno je hit, ali jedan sporni sastojak je podijelio Balkan

Recepti za "najbolju" sarmu prenose se s koljena na koljeno, domaćice često imaju svoje trikove i tajne sastojke koji jelu daju taj poseban okus, ali jedan uvijek izaziva raspravu. Jaje.
Trebate li dodati jaje u nadjev ili ne? Dok neki tvrde da je jaje važan sastojak jer povezuje smjesu i daje joj punoću okusa, drugi se ne slažu. I ta rasprava o jajima u sarmi traje godinama, diljem Balkana.
Kada je riječ o sarmi i kontroverznom jaju, radiosarajevo.ba piše da je ono dodano u smjesu prije 70 godina. Na pitanje čemu služi jaje, odgovaraju da upravo taj sastojak jamči sočnu i kompaktnu smjesu koja se neće raspasti nakon dugog kuhanja.
U tom kontekstu navode i onaj stari recept jednog jugoslavenskog kuhara, koji ponovno postaje hit - mnogi tvrde da sarma prema njemu uvijek ispada savršena i da ćete se, jednom kada je probate, uvijek vraćati. Pa, evo ga…
Sastojci
- 600 g mljevenog mesa
- 20 većih listova kiselog kupusa
- 100 g crvenog luka
- 2 češnja češnjaka
- malo ljute papričice
- peršin
- 1 jaje
- 200 g riže
- sol po želji
- 300 g sitno nasjeckanog kiselog kupusa
- 100 g suhog mesa
Za umak
- 100 g masti
- 200 g brašna
- prstohvat šećera
- 1–2 ljute papričice
- oko 200 g umaka od rajčice
Priprema
Odvojite listove kupusa i uklonite korijen na listu. Pripremite smjesu tako da mljevenom mesu dodate sitno nasjeckani crveni i češnjak luk, peršin, papriku, sol, jaje i kuhanu, ocijeđenu rižu. Sve dobro promiješajte i rasporedite po listovima kupusa, pa zarolajte sarme. Na dno širokog lonca stavite malo nasjeckanog kiselog kupusa, pa poredajte kriške i između njih umetnite suho meso. Prekrijte ostatkom kupusa, zalijte vodom ili temeljcem, poklopite i pustite da lagano krčka. Kad su sarme napola kuhane, dodajte umak i nastavite polako kuhati nekoliko sati, dok sve potpuno ne omekša i okusi se ne sjedine.
Za umak popržite brašno, dodajte crvenu papriku, umak od rajčice (po potrebi razrijeđen), ljutu papričicu i malo juhe iz lonca. Posolite i lagano zasladite kako biste uravnotežili kiselost rajčica. Prelijte tim umakom sarmu i nastavite kuhati.
Ovaj stari recept naglašava da se sarma mora polako kuhati, na laganoj vatri, satima. Upravo to donosi tu mekoću i miris koji izaziva nostalgiju.
