"Mačje oči"

Recept koji smo kao djeca posebno voljeli: Napravite ovaj desert kao iz slastičarnice

N1 Info
16. stu. 2025. 14:24
Mačje oči
Ilustracija / Pixabay

Rolada od banana, poznata kao „mačje oči“, desert je koji je svojim izgledom i imenom mnogima privlačio pažnju.

Prilično je jednostavna za pripremu, a recept je pronađen na YouTube kanalu Kuhinja za 10, gdje možete pronaći i verziju s vanilijom, piše Klix.

Sastojci:

  • 400 + 100 ml mlijeka za puding
  • 8 žlica šećera za puding
  • 2 vrećice čokoladnog pudinga
  • 100 g čokolade za kuhanje
  • 6 jaja
  • 6 žlica šećera za biskvit
  • 100 ml ulja
  • 100 ml mlijeka za biskvit
  • 6 žlica brašna
  • 1 vrećica praška za pecivo
  • 3 žlice kakao praha
  • 150 g maslaca
  • 4 banane
  • sok jednog limuna
  • šlag

Priprema:

  1. Priprema pudinga
    U 400 ml mlijeka dodajte 8 žlica šećera. Stavite kuhati na laganu vatru, a kada proključa, maknite s vatre i dodajte dvije vrećice čokoladnog pudinga koje ste prethodno pomiješali sa 100 ml mlijeka.
    Vratite lonac na vatru i miješajte dok se puding ne zgusne. Zatim dodajte 100 g čokolade za kuhanje. Ostavite da se ohladi.
  2. Priprema biskvita
    Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg.
    U žumanjke dodajte 6 žlica šećera pa izmiksajte. Dodajte 100 ml ulja i 100 ml mlijeka te kratko promiješajte.
    U drugoj zdjeli pomiješajte 6 žlica brašna, prašak za pecivo i 3 žlice kakaa. Spojite ovu mješavinu sa smjesom od žumanjaka i izradite mikserom.
    Kada je smjesa ujednačena, postupno dodajte snijeg od bjelanjaka i lagano miješajte žlicom.
    Smjesu izlijte u tepsiju obloženu papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Pecite 15 minuta na 180 °C.
  3. Krema i sastavljanje rolade
    Dok se biskvit peče, maslac izmiksajte i spojite s ohlađenim pudingom. Ponovno kratko izmiksajte.
    Ogulite 4 banane i prelijte ih limunovim sokom da ne potamne.

Nakon što je biskvit pečen, premažite ga kremom od pudinga, zatim posložite banane. Obavezno stavite malo kreme i između banana, a dio ostavite za završni sloj. Preklopite biskvit s obje strane prema sredini da formira roladu, zatim ga premažite ostatkom smjese i ukrasite šlagom.

Teme
banane desert mačje oči recept rolada

