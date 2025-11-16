Recept koji smo kao djeca posebno voljeli: Napravite ovaj desert kao iz slastičarnice

Rolada od banana, poznata kao „mačje oči“, desert je koji je svojim izgledom i imenom mnogima privlačio pažnju.
Prilično je jednostavna za pripremu, a recept je pronađen na YouTube kanalu Kuhinja za 10, gdje možete pronaći i verziju s vanilijom.
Sastojci:
Priprema:
- Priprema pudinga
U 400 ml mlijeka dodajte 8 žlica šećera. Stavite kuhati na laganu vatru, a kada proključa, maknite s vatre i dodajte dvije vrećice čokoladnog pudinga koje ste prethodno pomiješali sa 100 ml mlijeka.
Vratite lonac na vatru i miješajte dok se puding ne zgusne. Zatim dodajte 100 g čokolade za kuhanje. Ostavite da se ohladi.
- Priprema biskvita
Odvojite žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke umutite u čvrst snijeg.
U žumanjke dodajte 6 žlica šećera pa izmiksajte. Dodajte 100 ml ulja i 100 ml mlijeka te kratko promiješajte.
U drugoj zdjeli pomiješajte 6 žlica brašna, prašak za pecivo i 3 žlice kakaa. Spojite ovu mješavinu sa smjesom od žumanjaka i izradite mikserom.
Kada je smjesa ujednačena, postupno dodajte snijeg od bjelanjaka i lagano miješajte žlicom.
Smjesu izlijte u tepsiju obloženu papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite. Pecite 15 minuta na 180 °C.
- Krema i sastavljanje rolade
Dok se biskvit peče, maslac izmiksajte i spojite s ohlađenim pudingom. Ponovno kratko izmiksajte.
Ogulite 4 banane i prelijte ih limunovim sokom da ne potamne.
Nakon što je biskvit pečen, premažite ga kremom od pudinga, zatim posložite banane. Obavezno stavite malo kreme i između banana, a dio ostavite za završni sloj. Preklopite biskvit s obje strane prema sredini da formira roladu, zatim ga premažite ostatkom smjese i ukrasite šlagom.
