JEDNOSTAVAN TRIK
Želite mekano meso iz pećnice? Prije pečenja premažite ga s ova dva sastojka
Ako želite da meso nakon pečenja bude mekano i sočno, prije stavljanja u pećnicu možete ga premazati jednostavnom marinadom od jogurta i senfa.
Miris pečenog mesa koji se širi domom mnogima je najava ukusnog obroka, no ponekad rezultat ne bude onakav kakvom smo se nadali. Iako meso izvana izgleda odlično, nakon rezanja može se pokazati tvrdim i žilavim.
Sol, papar i češnjak važni su za okus, ali na konačan rezultat ne utječe samo začinjavanje. Važnu ulogu ima i ono što napravimo prije nego što meso stavimo u pećnicu. Jedna od mogućnosti je jednostavna marinada koja se nekada često koristila, a danas se na nju nerijetko zaboravlja zbog želje da se ručak pripremi što brže.
Za nju vam nije potrebno mnogo sastojaka. Dovoljni su jogurt i senf, piše Krstarica.com.
Zašto meso nakon pečenja ponekad bude tvrdo?
Tijekom termičke obrade meso prirodno gubi vlagu. Problem nastaje ako se peče predugo ili na neprikladnoj temperaturi. Tada može izgubiti previše tekućine, zbog čega postaje suho i žilavo.
Na rezultat utječu i vrsta mesa, njegova debljina te način pripreme. Marinada stoga nije čarobno rješenje koje može ispraviti svaku pogrešku, ali može pridonijeti boljoj teksturi i okusu mesa.
Isprobajte jogurt i senf
Za jednostavnu marinadu potrebni su gušći, odnosno punomasni jogurt, senf i malo soli.
Na otprilike kilogram mesa možete staviti oko 200 grama jogurta i dvije žlice blagog senfa, a zatim dodati sol prema ukusu.
Kiselost jogurta može utjecati na bjelančevine na površini mesa i pridonijeti njegovoj mekšoj teksturi nakon pripreme. Senf, s druge strane, daje karakterističan okus i služi kao dobra osnova za premaz.
Postupak je jednostavan:
- Meso najprije osušite papirnatim ubrusom.
- U zdjeli pomiješajte jogurt, senf i sol.
- Smjesom premažite meso sa svih strana.
- Stavite ga u zatvorenu posudu i spremite u hladnjak.
- Prije pečenja uklonite veći dio marinade s površine.
Piletinu u marinadi možete ostaviti nekoliko sati, dok kod većih komada svinjetine vrijeme mariniranja može biti i dulje. Ipak, kod kiselih marinada dulje ne znači nužno i bolje. Ako meso predugo ostane u marinadi, može se promijeniti tekstura njegove površine.
Za dobru koricu nije dovoljno samo marinirati meso
Ako želite sočno meso iznutra i lijepo zapečenu površinu, važan je i način pečenja.
Pećnicu je dobro prethodno zagrijati na odgovarajuću temperaturu, a meso rasporediti tako da između komada ostane dovoljno prostora. Ako su komadi preblizu jedan drugome, tijekom pečenja stvara se više pare pa se površina teže zapeče.
Nije dobro ni svakih nekoliko minuta otvarati vrata pećnice. Na taj način izlazi toplina, zbog čega pečenje može trajati dulje.
Pred kraj pečenja temperatura se može malo povećati, ako to dopuštaju recept i vrsta mesa. Tako se može dobiti izraženija zlatnosmeđa korica.
Najvažnije je ipak ne ostaviti meso u pećnici dulje nego što je potrebno. Ni najbolja marinada ne može spasiti potpuno prepečen komad mesa.
Četiri pogreške zbog kojih meso postaje suho
Predugo pečenje
Jedna je od najčešćih pogrešaka. Dulje pečenje ne znači nužno i mekše meso, već se često postiže suprotan učinak.
Predebeli sloj marinade
Meso treba biti prekriveno marinadom, ali ne treba ga njome "utopiti". Prevelika količina marinade na površini može uzrokovati više parenja i otežati tamnjenje mesa.
Stalno otvaranje pećnice
Svaki put kada otvorimo vrata pećnice, dio topline izlazi. Čestim otvaranjem možemo produljiti vrijeme pečenja i otežati postizanje ujednačenog rezultata.
Rezanje odmah nakon pečenja
Nakon što izvadite meso iz pećnice, ostavite ga nekoliko minuta da odstoji. Na taj se način sokovi mogu ravnomjernije rasporediti po unutrašnjosti pa će ih pri rezanju manje iscuriti na dasku.
Jednostavan trik, ali važna je cjelokupna priprema
Jogurt i senf mogu biti praktična osnova za domaću marinadu, no sami po sebi nisu jamstvo savršenog rezultata. Na konačnu teksturu mesa utječu i njegova vrsta i veličina, kao i temperatura te vrijeme pečenja.
Ako se svi ti elementi pravilno usklade, već jednostavan korak prije pečenja može napraviti razliku. Cilj je dobiti meso koje je iznutra sočno i mekano, a izvana lijepo zapečeno i punog okusa.
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