Želite mekano meso iz pećnice? Prije pečenja premažite ga s ova dva sastojka

Sol, papar i češnjak važni su za okus, ali na konačan rezultat ne utječe samo začinjavanje. Važnu ulogu ima i ono što napravimo prije nego što meso stavimo u pećnicu. Jedna od mogućnosti je jednostavna marinada koja se nekada često koristila, a danas se na nju nerijetko zaboravlja zbog želje da se ručak pripremi što brže.