Države bez ijedne rijeke, tri se nalaze u Europi

ThuyHaBich from Pixabay / ILUSTRACIJA

Mnogi kad pomisle na Afriku prvo što im padne na pamet je, između ostalog, visoke temperatura i suša. Isto tako mnogi bi se iznenadili kada bi saznali da su u "sušnoj" Africi samo dvije zemlje bez ijedne rijeke, dok su u Europi takve čak tri države.

Malta, Vatikan i Monako su europske zemlje bez ijedne rijeke. Dok bi mnogi očekivali da Afrika ima više takvih zemalja, u stvarnosti su samo dvije, Libija i Džibuti.

U Sjevernoj i Južnoj Americi svaka zemlja ima barem jednu rijeku.

Arapski poluotok gotovo bez rijeka

S druge strane, nekoliko otoka u Oceaniji, poput Kiribatija, Tonge, Naurua, Tuvalua i Maršalovih otoka uopće nemaju rijeke.

Arapski poluotok je među najsušnijim regijama na Zemlji i, očekivno, većina njegovih zemalja nema rijeke.

Konačno, Maldivi u južnoj Aziji se također pridružuju listi zemalja koje nemaju rijeke.