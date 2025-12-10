Evo koje sve poslove Hrvati rade za više od 2.000 eura

Objava Hrvata koji se s obitelji planira vratiti u domovinu i traži savjet za posao s plaćom iznad 2.000 eura pokrenula je lavinu komentara.
U želji da se sa suprugom i nerođenom kćeri vrati u Hrvatsku, jedan je korisnik na Redditu postavio pitanje koje muči mnoge: "Vi koji imate plaću veću od 2.000 €, čime se bavite?".
Objasnio je kako nema "neku posebno jaku školu" koja bi mu garantirala uredski posao, ali je spreman raditi bilo što, samo da ne završi na minimalcu. Njegov cilj od 2.000 eura neto plaće znatno je viši od hrvatskog prosjeka, koji se u 2025. godini kreće oko 1.450 eura, ali je s obzirom na troškove života za mladu obitelj postao gotovo nužnost.
Objava je privukla više od 400 komentara, piše Večernji.
Odgovori su pokazali da se do visoke plaće može doći na najrazličitije načine.
Među najplaćenijima su se istaknuli pomorci s plaćama do 8.300 eura i oni koji od kuće rade za strane tvrtke, s jednim korisnikom koji tvrdi da zarađuje 8.000 eura mjesečno. Visoke prihode ostvaruju i kuhari na jahtama (5.000 €), privatni psihoterapeuti, ali i brojni IT stručnjaci.
Ipak, najčešći savjet koji se ponavljao bio je usmjeren na obrtnička i majstorska zanimanja. "Neki posao u struci tipa keramičar, električar, knaufer... Plaće su super", napisao je jedan korisnik, dok su drugi dodali zavarivače, bravare i vozače kamiona, čije plaće redovito premašuju 2.000 eura.
Naravno, rasprava nije mogla proći bez doze humora i skepticizma. "Moje mišljenje je da pola vas laže… radite u Konzumu i Kauflandu za 1200 eura", poručio je jedan sumnjičavi korisnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
